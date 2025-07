Operação Hefesto II apreende veículos, imóveis e bloqueia bens em MS

Três veículos, dois imóveis e valores em contas bancárias foram apreendidos neste sábado (5.jul.25) durante a Operação Hefesto II, em Costa Rica (MS).

A ação é desdobramento da primeira fase da operação, que prendeu um homem por tráfico de drogas no fim de junho.

De acordo com a Polícia Civil, os bens teriam sido adquiridos com dinheiro do tráfico.

Entre os veículos apreendidos estão uma BMW X1, uma Toyota Hilux e um Chevrolet Celta.

Também foram tornados indisponíveis um imóvel urbano e uma chácara na zona rural de Costa Rica.

Além disso, pulseiras com aparência de ouro e contas bancárias ligadas aos investigados foram bloqueadas.

O valor total ainda não foi divulgado oficialmente pelas autoridades.

A polícia afirma que o grupo movimentou mais de R$ 1 milhão em poucos meses.

Nenhum dos investigados apresentou origem lícita compatível com o patrimônio acumulado.

Pessoas com vínculos diretos ou indiretos com os alvos também estão sob investigação.

Na primeira fase da operação, um homem de 27 anos foi preso em flagrante no dia 30 de junho.

Com ele, foram apreendidos 118,6g de maconha e 62,9g de cocaína, embaladas para venda.

Também foram localizados balanças de precisão, dinheiro em espécie e cadernos com anotações.

A polícia encontrou ainda celulares, notebooks e material para embalar entorpecentes.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência do suspeito.

A Operação Hefesto conta com apoio da Polícia Militar e segue em andamento.

A Polícia Civil trabalha agora para identificar e prender outros envolvidos no esquema.