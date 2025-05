Mulher falsificava autorizações para tirar cestas básicas em CRAS de MS

Uma mulher de 31 anos foi indiciada pela Polícia Civil por falsificar autorizações para retirada de cestas básicas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Batayporã. O caso foi descoberto após denúncia recebida na última 3ª feira (6.maio.25), apontando que autorizações falsas haviam sido apresentadas em duas ocasiões por beneficiárias distintas.

De acordo com a polícia, as autorizações falsas eram usadas para justificar a retirada de cestas em nome de terceiros que nunca foram atendidos formalmente pelo serviço social do município. A suspeita confessou o crime e foi indiciada por estelionato. Ela também deverá restituir os alimentos indevidamente recebidos.

Outra mulher, de 50 anos, também chegou a ser identificada, mas foi liberada após ser ouvida, já que não ficou comprovado seu envolvimento direto no esquema. O inquérito foi encerrado e encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.