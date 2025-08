Padre tem que devolver R$ 1,3 milhão por cargo fantasma na Alego

O padre Luiz Augusto Ferreira da Silva vai restituir cerca de R$ 1,397 milhão aos cofres públicos.

O valor corresponde a salários recebidos enquanto ocupava um cargo na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

De acordo com apurado pelo MS Notícias, o Padre esteve lotado na Diretoria Parlamentar para o cargo de analista legislativo recebendo R$ 11,8 mil de salário bruto. Entretanto, ele não comparecia ao trabalho.

Então, ele foi acusado pelo Ministério Público de Goiás, por improbidade administrativa junto com diversos ex-deputados e dirigentes da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Segundo a denúncia, o padre, servidor da Alego desde 1980, passou a atuar como "servidor fantasma" após sua ordenação sacerdotal, recebendo salários sem prestar serviços entre 1995 e 2014.

Durante esse período, ele teria sido abrigado em gabinetes parlamentares e setores da Assembleia com anuência de seus ocupantes e presidentes da Casa, totalizando um prejuízo estimado de mais de R$ 3 milhões — R$ 4,5 milhões com correção — aos cofres públicos. Também são alvos da ação filhos do ex-deputado José Luciano da Fonseca, ex-presidentes da Alego, membros do Sindisleg e o ex-diretor parlamentar Rubens Bueno da Costa.

Veja uma linha do tempo do período em que o Padre esteve fantasma e quem o ajudou:

1995 – 2000

Gabinete de José Luciano da Fonseca (Deputado Estadual) Período: 01.11.1995 a 10.09.2000 Situação: Padre recebia remuneração sem trabalhar; José Luciano era frequentador da paróquia onde o padre atuava e presidente da Sociedade de São Vicente de Paulo.



2000 – 2003

Presidência da ALEGO – Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota Período: 20.09.2000 a 06.01.2003 Situação: Padre continuou recebendo sem prestar serviço.



2003 – 2004

Presidência da ALEGO – Célio Antônio da Silveira Período: 01.02.2003 a 17.11.2004 Situação: Mesma irregularidade (recebimento sem trabalho).



2004 – 2005

Presidência da ALEGO – Jardel Sebba Período: 18.11.2004 a 31.01.2005 Situação: Continuidade do pagamento sem contraprestação laboral.



2005 – 2007

Presidência da ALEGO – Samuel Guilsimar Almeida Período: 01.02.2005 a 31.01.2007 Situação: Padre continuou lotado sem comparecer à Assembleia.



2007 – 2009

Presidência da ALEGO – Jardel Sebba (novamente) Período: 01.02.2007 a 31.01.2009 Situação: Padre mantido como “servidor fantasma”.



2009

Presidência da ALEGO – Helder Valin Barbosa Período: 01.02.2009 a 31.03.2009 Situação: Mesmo cenário de irregularidade.



2009

Gabinete do Deputado Sebastião Costa Filho (Tiãozinho Costa) Período: 01.04.2009 a 05.08.2009 Situação: Padre lotado no gabinete por solicitação do deputado; sem registro de trabalho.



2011 – 2013

Gabinete do Deputado Jardel Sebba Período: 01.03.2011 a 30.03.2013 Situação: Jardel atestou frequência do padre, mesmo sem ele trabalhar.



2013 – 2014

Sindicato dos Servidores da ALEGO (SINDISLEG) Período: 01.04.2013 a 30.09.2014 Situação: Padre cedido irregularmente ao sindicato, apesar de não ser filiado; arranjo contou com Euclides de Oliveira Franco (presidente do sindicato) e Helder Valin (presidente da ALEGO).



2014 em diante

Diretoria Parlamentar da ALEGO – Rubens Bueno Sardinha da Costa Período: A partir de 01.10.2014 Situação: Rubens, amigo pessoal do padre, manteve-o lotado mesmo sem comparecimento ao trabalho.



OS ACUSADOS

Foram acusados junto com o Padre dos desvios milionários aos cofres públicos, as seguintes pessoas:

Luiz Augusto Ferreira da Silva – Padre da Igreja Católica Apostólica Romana e servidor público da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO). José Tarcísio da Fonseca – Não especifica cargo atual; é filho de José Luciano da Fonseca (ex-deputado). Carlos Luciano Fonseca – Empresário; também filho de José Luciano da Fonseca. Marcelo da Fonseca – Autônomo; filho de José Luciano da Fonseca. Maurício Luciano da Fonseca – Empresário; filho de José Luciano da Fonseca. José Luciano da Fonseca Filho – Servidor público; filho de José Luciano da Fonseca. Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota – Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO); ex-presidente da ALEGO. Célio Antônio da Silveira – Médico e Deputado Federal; ex-presidente da ALEGO. Jardel Sebba – Médico e Prefeito de Catalão/GO; ex-presidente da ALEGO. Samuel Guilsimar Almeida – Teólogo; ex-deputado estadual e ex-presidente da ALEGO. Helder Valin Barbosa – Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO); ex-presidente da ALEGO. Sebastião Costa Filho (Tiãozinho Costa) – Gestor ambiental; ex-deputado estadual da ALEGO. Euclides de Oliveira Franco – Servidor público; presidente do Sindicato dos Servidores da ALEGO (SINDISLEG) à época. Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás – SINDISLEG – Pessoa jurídica de direito privado. Rubens Bueno Sardinha da Costa – Procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO).

Esse nomes constam — como suspeitos de atuar no desvio milionário — numa Ação Civil Pública movida pelo MP em 2014. A íntegra.

Em 2015, o Ministério Público de Contas do estado também se mexendo num ação contra o alegado servidor fantasma. A íntegra.

À época o Padre se negou a devolver, então, teve suas contas bloqueadas segundo o MP, o patrimônio do religioso era em 2015 de R$ 12.498.228,80. A íntegra da decisão.

ACORDO COM O MPGO

Somente agora, após 15 anos, o processo chegará ao fim devido ao Padre ter aceito um acordo com o Ministério Público de Goiás (MP-GO) em que se compromete a devolver o valor recebido.

O acordo foi homologado em julho, mas ganhou destaque nesta semana.

Para o líder religioso, foi vantajoso pois ele pagará a dívida de R$ 1,397 milhão, em 48 parcelas. E, nos bastidores, fiéis estariam fazendo vaquinhas para ajudar ele pagar a dívida.

O acordo evita o prosseguimento de ações judiciais de improbidade administrativa contra ele.

CONFISSÃO, PERDÃO E... "ESSE FANTASMA NÃO É MEU"

Dez réus na ação de improbidade do MP-GO, incluindo quatro ex-presidentes da Alego, firmaram acordos para devolver R$ 2,52 milhões aos cofres públicos.

Os valores incluem reparação de danos e multas decorrentes da permanência de um servidor fantasma na Assembleia.

Samuel Almeida negou acordo com MP-GO.

O único réu que não assinou acordo é o ex-deputado e ex-presidente da Alego, Samuel Almeida, atual secretário-geral do PSD em Goiás.

Samuel afirma que, durante sua gestão (2005–2007), o servidor estava lotado em gabinete de deputado, não sob responsabilidade da presidência.

Ele alega que não tinha ciência da situação e que o presidente da Casa não controla a frequência de assessores de parlamentares.

Samuel argumenta que seria impossível fiscalizar a presença de milhares de funcionários da Assembleia.

QUEM PAGOU QUANTO?

Os primeiros acordos foram firmados no início do ano por oito réus da ação de improbidade.

Eles se comprometeram a devolver cerca de R$ 740 mil à Alego e doar R$ 218,6 mil a entidades sociais via o programa Destina.

Entre os que assinaram estão os ex-presidentes Jardel Sebba, Célio Silveira, Helder Valin e Sebastião Tejota.

Também fecharam acordo o ex-deputado Tiãozinho Costa e três herdeiros de José Luciano da Fonseca.

A Justiça homologou os termos em 26 de fevereiro.

Em março, o MP-GO confirmou os acordos, mas sem divulgar os nomes.

Na época, padre Luiz recusou negociar, alegando falta de recursos.

Em julho, ele voltou atrás e assinou o acordo, encerrando sua participação no processo.

Também assinaram nessa fase o Sindisleg e o ex-presidente do sindicato Euclides Franco.

Com isso, o valor a ser recuperado subiu para R$ 1,61 milhão.

APOSENTADO NA ALEGO

O padre admitiu na época que não teria como devolver os valores integralmente.

Em julho deste ano, outros envolvidos firmaram acordos semelhantes com o MP.

Entre eles estão um ex-chefe do padre e o sindicato de servidores da Assembleia.

Eles também concordaram em devolver valores que somam mais de R$ 160 mil.

O cargo público de Luiz Augusto foi extinto após decisão judicial. Porém, em 2020, o Padre conseguiu reverter ordem de demissão e retornou ao cargo na Alego, aposentando-se com salário de R$ 17 mil.

Atualmente, ele segue como pároco da Paróquia Santa Teresinha, em Aparecida de Goiânia.

A igreja informou que não irá comentar o caso.