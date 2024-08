Pastor candidato a vereador é preso por estupro

Hermenegildo Fernandes, conhecido como Pastor Gildo e candidato a vereador pelo Partido Progressista (PP) em Sidrolândia, foi preso em 21 de agosto de 2024 acusado de estupro.

A prisão ocorreu após a Vara Criminal de Sidrolândia emitir um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido no mesmo dia em que o candidato, de 44 anos, estava participando de uma reunião política com outros candidatos do partido.

Esta é a primeira vez que Pastor Gildo se candidata ao cargo de vereador no município. Em seu registro de candidatura, ele afirmou atuar como mecânico de manutenção e declarou possuir bens no valor de R$ 450 mil.

A prisão e as acusações lançam uma sombra sobre sua campanha eleitoral, e o caso está sendo monitorado de perto pela comunidade local e autoridades.