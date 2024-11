Pedro é executado com 8 tiros ao comprar pães; polícia acusa família da esposa

Pedro Gonçalves Guimarães Junior, de 40 anos, foi morto a tiros dentro de uma padaria no Setor de Mansões de Sobradinho II, no Distrito Federal, na manhã do domingo (17.nov.24).

O crime ocorreu entre 7h e 8h20, quando a vítima estava tomando café, e acabava de receber uma sacola com pães da atendente no balcão.

O suspeito, com uma pistola .40, disparou aproximadamente oito vezes contra Pedro, que morreu no local.

Após a execução, o criminoso fugiu correndo para um veículo VW Voyage, cor preta.

O carro foi rastreado e saiu do DF no domingo, possivelmente em direção ao Tocantins.

Testemunhas relataram pânico dentro da padaria, com pessoas correndo após os disparos.

Câmeras de segurança captaram o momento da execução e a fuga do suspeito, que usava camisa branca, bermuda e boné.

A Polícia Civil (PCDF) investiga que a morte tenha sido encomendada pela família da esposa da vítima.

O casal, de origem cigana, havia se mudado para o DF há cerca de um mês, fugindo de uma disputa familiar.

Um primo da esposa da vítima é apontado como possível mandante e já teria ameaçado o casal antes.

Esse primo também é suspeito de ter cometido outros homicídios dentro da própria família.

A polícia divulgou um retrato falado do suspeito e solicita ajuda para localizar o criminoso.

O crime está sendo investigado pela 35ª Delegacia de Polícia, que trabalha com a hipótese de execução encomendada.

A vítima tinha registros policiais, incluindo envolvimento em crimes violentos em Goiás.