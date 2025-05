PF deflagra operação contra dinheiro falso em Corumbá

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (14.mai.25) a Operação Terceiro Milênio, que investiga a distribuição de cédulas falsas em Corumbá, no interior de Mato Grosso do Sul, durante o ano de 2024. A íntegra.

De acordo com as investigações, um suspeito estaria comprando dinheiro falso em Campo Grande e levando as cédulas para Corumbá, onde fazia a distribuição. O caso chamou a atenção das autoridades pela possível rede de envolvidos, o que pode indicar uma ação criminosa organizada, com riscos para o comércio e a economia local.

A PF não revelou a identidade do suspeito, mas confirmou que ele é um dos alvos da operação e que pode ter atuado em outros municípios da região.

BUSCAS APREENDEM CELULARES E MÍDIAS DIGITAIS

Durante a operação, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em locais ligados ao investigado. Foram apreendidos celulares, mídias digitais e outros materiais que agora passarão por perícia técnica.

O objetivo é descobrir se há outras pessoas envolvidas, mapear a origem das cédulas falsificadas e impedir que mais notas falsas entrem em circulação.

RISCO PARA O COMÉRCIO E POPULAÇÃO

A circulação de dinheiro falso prejudica diretamente comerciantes, consumidores e o sistema financeiro. Quando alguém recebe uma cédula falsificada e tenta usá-la, corre o risco de ser responsabilizado e até de sofrer prejuízo financeiro, já que o valor não é reembolsado.

Por isso, a PF alerta a população para ficar atenta aos sinais de falsificação, como cor, textura do papel e marcas de segurança das cédulas. Em caso de suspeita, o cidadão deve procurar imediatamente a Polícia Federal ou a Polícia Civil.

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

A Operação Terceiro Milênio está em fase inicial, mas a expectativa da Polícia Federal é de identificar a cadeia completa de produção e distribuição das notas falsas, além de impedir novos prejuízos à população.

O combate à falsificação de moeda é considerado uma prioridade nacional, pois compromete a segurança econômica e a confiança da população no sistema financeiro.