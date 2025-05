PF investiga fraude contra aposentados e cumpre mandatos em SP

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta 4ª feira (14.mai.25) dois mandados de busca e apreensão como parte da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos irregulares em aposentadorias e pensões pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Os mandados foram autorizados pela 10ª Vara Federal da Justiça no Distrito Federal e estão sendo cumpridos no município de Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Segundo a PF, essa nova fase da operação tem como foco um operador financeiro suspeito de atuar para uma das entidades investigadas. Ele teria usado dinheiro desviado de aposentados e pensionistas para comprar veículos de alto valor.

PREJUÍZO BILIONÁRIO AOS SEGURADOS

A Operação Sem Desconto foi deflagrada no fim de abril pela PF em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU). O objetivo é desarticular um esquema que causou prejuízos bilionários ao sistema de previdência social.

O golpe consistia em descontos indevidos nas mensalidades de associações sem autorização dos beneficiários, afetando diretamente o valor das aposentadorias e pensões.

AUDITORIA DO INSS JÁ HAVIA IDENTIFICADO IRREGULARIDADES

Mesmo antes da ação da PF, o próprio INSS, por meio da Auditoria-Geral, já havia identificado irregularidades em acordos com organizações da sociedade civil. Esses dados foram fundamentais para o avanço das investigações.