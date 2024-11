PF mira 'laranjas' que alugavam contas para fraudes bancárias online

Polícia Federal lançou nesta 4ª feira (27.nov.24) a operação Não Seja um Laranja 4, com o objetivo de desarticular esquemas criminosos de fraudes bancárias eletrônicas. A ação, de caráter nacional, mobilizou 30 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A iniciativa integra a Força-Tarefa Tentáculos, que promove a cooperação entre instituições financeiras e associações, como a Febraban, Zetta e Abranet, para combater crimes cibernéticos.

As investigações apontam um aumento significativo na participação consciente de pessoas físicas em esquemas fraudulentos. Essas pessoas, conhecidas como "laranjas", alugam ou emprestam suas contas bancárias em troca de pagamentos. Essas contas são usadas para movimentar recursos de transações fraudulentas, facilitando o funcionamento de organizações criminosas.

Entre os crimes investigados estão associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, cujas penas somam mais de 20 anos de prisão.

A operação é a quarta de uma série iniciada em 2022, que busca coibir a mercantilização de contas bancárias e a prática de fraudes digitais. Segundo a PF, essas ações têm causado danos significativos a cidadãos, financiando organizações criminosas e resultando em prejuízos financeiros para milhares de brasileiros.