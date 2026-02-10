Piloto, Sérgio pagava mães e avós para menores em motéis (vídeos das prisões)

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo prendeu, o piloto da Latam, Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, na manhã desta 2ª feira (9.fev.26), dentro de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Veja o momento da prisão:

A investigação aponta o Sérgio como líder de uma rede de pedofilia que explorava sexualmente menores de idade.

ENVOLVIMENTO DE MÃES E AVÓS

Durante a ação, batizada de "Apertem os Cintos", também foram detidas duas mulheres acusadas de cumplicidade direta nos crimes. Uma delas é avó de três vítimas e a outra, mãe de uma menina abusada.

Segundo a polícia, o piloto pagava a essas familiares para ter acesso às crianças e recebia delas fotos e vídeos pornográficos das menores.

PAGAMENTOS E MÉTODOS DE ALICIAMENTO

A delegada responsável pelo caso, Ivalda Aleixo, detalhou que o acusado oferecia vantagens financeiras e materiais para cooptar as famílias. Os pagamentos variavam entre R$ 30 e R$ 100, além da compra de remédios, eletrodomésticos e custeio de aluguéis.

Para consumar os abusos em motéis, o criminoso utilizava documentos falsos, apresentando as vítimas como maiores de idade.

VIOLÊNCIA E VÍTIMAS IDENTIFICADAS

Até o momento, dez vítimas foram identificadas, a maioria na faixa etária de 12 a 13 anos, mas a polícia estima que o número seja maior com base nos arquivos encontrados no celular do suspeito.

A investigação revelou um padrão de violência física e continuidade delitiva; em um dos casos, os abusos começaram quando a criança tinha apenas 8 anos.

PRISÃO E REAÇÃO FAMILIAR

A escolha de realizar a prisão dentro da aeronave deveu-se à dificuldade de localizar o suspeito em sua residência, em Guararema (SP), devido à sua escala de voos.

A atual esposa do piloto, que é psicóloga, compareceu à delegacia e afirmou desconhecer a vida dupla do marido. O inquérito segue em andamento para identificar outras possíveis vítimas que aparecem no material apreendido.