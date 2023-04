Polícia captura homem que espalhou fotos dos corpos de famosos mortos em acidentes

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), disse que prendeu nesta 2ª.feira (17.abr.23), um homem, de 22 anos, suspeito de utilizar o Twitter para difundir as imagens de artistas já sem vida. Eis a íntegra.

O suspeito foi preso em Santa Maria, no Distrito Federal, pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Ele foi capturado na âmbito da 'Operação Fenir', uma ação policial que mira reprimir os crimes envolvendo o vazamento desse tipo de imagem na internet. Figura mitológica nórdica, Fenrir, ou Fenris, era um os animais inimigos da casta dos deuses Aesir (juntamente com a serpente de Midgard e Hel), na mitologia nórdica.

Segundo os investigadores, as imagens de corpos de famosos em óbito, foram obtidas de forma criminosa e distribuídas sem qualquer tipo de autorização na internet.

Entre as vítimas, estiveram as personalidades artísticas, como Marília Mendonça, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

No Brasil, a pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver pode ser de detenção de 1 a 3 anos e pagamento de multa, e está prevista no art. 212 do Código Penal.