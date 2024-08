Polícia cumpre 90 mandados em ação que visa conter avanço do PCC em Brasília

Na manhã desta 6ª feira (30.aog.24), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Decor), deflagrou a terceira fase da Operação Saturação, com o objetivo desarticular o PCC (Primeiro Comando da Capital), uma organização criminosa de alcance nacional que busca se consolidar no Distrito Federal.

Nesta etapa, foram cumpridos 90 mandados judiciais, sendo 47 mandados de prisão temporária, que incluíram tanto suspeitos em liberdade quanto detentos no sistema prisional do DF. Além disso, foram executados 43 mandados de busca e apreensão, com ações em celas de vários presídios do Distrito Federal e em residências de integrantes da organização criminosa. As operações se estenderam por diversas regiões, incluindo Planaltina, Riacho Fundo II, São Sebastião, Guará, Sobradinho, Ceilândia, além de cidades em Goiás e em São Paulo.

As investigações apontam que os membros da facção estão envolvidos em atividades ilícitas como tráfico de drogas, crimes patrimoniais e violência, além de estarem recrutando novos integrantes para fortalecer e expandir a atuação da organização no DF.

Os suspeitos podem ser indiciados por crimes previstos na Lei 12.850/2013, que trata da promoção, constituição, financiamento ou integração em organização criminosa, com penas que podem ultrapassar 13 anos de reclusão.

A operação mobilizou 342 policiais, incluindo delegados, agentes de polícia e policiais penais, com apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape/GDF), além de outras unidades da Polícia Civil.

A Operação Saturação - Fase III representa um passo estratégico no combate ao crime organizado no Distrito Federal, reforçando o compromisso da Polícia Civil em desmantelar estruturas criminosas e garantir a segurança da população.