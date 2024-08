Polícia prende mulher e filha que vivem no McDonald's do Leblon

Susane Paula Muratori Geremia, de 64 anos, foi presa e sua filha, Bruna Muratori, de 31 anos, detida por injúria racial, no McDonald's no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Bruna posteriormente foi liberada, mas Susane segue presa.

Um grupo de 5 adolescentes registraram denúncia na 14ª DP do Leblon contra mãe e filha, que ficaram conhecidas por 'morarem no McDonald's do Leblon.

Susane alegou que foi chamada de "velha coroca" pelas adolescentes e negou as acusações de ofensas raciais.

As autoridades foram acionadas após as meninas, que estavam tirando fotos de Bruna e Susane, serem alvo de comentários depreciativos.

De acordo com relatos, as agressões verbais começaram no final da tarde de sexta-feira, 30 de agosto, quando as adolescentes estavam no segundo andar do estabelecimento.

Bruna Medina de Souza, mãe de uma das jovens, afirmou que sua filha foi chamada de "pobre, preta, nojenta".

As adolescentes, que estavam retornando da praia, relataram que foram atacadas verbalmente por Susane e sua filha, que moram no local há vários meses. Susane e Bruna, frequentemente presentes na lanchonete, foram descritas como irritadas pela presença das jovens e pelos comentários que fizeram.

O taxista Rafael Tavares, pai de uma das adolescentes, elogiou a atuação dos policiais que chegaram ao local e retiraram as meninas da situação desconfortável. Segundo ele, os agentes foram atenciosos e ajudaram a evitar que as jovens fossem expostas a mais hostilidade.

O McDonald's afirmou que cooperará com as investigações e reiterou seu compromisso com a diversidade. A empresa também enfatizou que qualquer forma de discriminação é inaceitável e que está colaborando com as autoridades para esclarecer o ocorrido.

A Delegacia do Leblon continua a investigação e a situação das duas mulheres, que têm sido vistas frequentemente na lanchonete com várias malas, está sendo monitorada.