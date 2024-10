Polícia recupera R$ 3 milhões em máquinas agrícolas 'roubadas' em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato (Deleagro), recuperou cerca de R$ 3 milhões em maquinários agrícolas, frutos de um golpe em Campo Grande.

Entre os equipamentos apreendidos entre 17 e 22 de outubro, estavam tratores, colheitadeiras, pá carregadeira, plantadeira e pulverizador. Após a apreensão, todo o material foi devolvido à vítima, um empresário do Rio Grande do Sul com negócios na Capital.

A vítima havia negociado a venda dos maquinários em junho, com pagamento em parcelas, mas o comprador não pagou sequer a entrada e descumpriu o contrato que proibia a revenda ou repasse dos bens.

Após descobrir que os equipamentos estavam sendo repassados, a vítima procurou a Deleagro e registrou a ocorrência. A polícia conseguiu localizar os itens em duas cidades: um trator foi encontrado com um terceiro, que alegou ter recebido o veículo como garantia de dívida.

Outros equipamentos estavam em uma fazenda arrendados a um agricultor, e uma pá carregadeira foi localizada abandonada próximo à residência do autor. Após a apresentação das notas fiscais comprovando a propriedade, todos os bens foram entregues de volta à vítima.