Prefeitura exonera servidores presos por fraude e desvios em Bonito

A Prefeitura de Bonito anunciou, nesta 6ª feira (10.out.2025), a exoneração do secretário de Administração e Finanças, Edilberto Cruz Gonçalves, e da diretora do Departamento de Licitação, Luciane Cíntia Pazzete, ambos presos durante a Operação Águas Turvas, deflagrada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) na última 3ª feira (7.out.25).

A decisão foi tomada pelo prefeito Josmail Rodrigues e será publicada no Diário Oficial dos Municípios na próxima 2ª feira (13.out.25).

Em nota oficial, o município comunicou. “A Prefeitura Municipal de Bonito informa que o prefeito Josmail Rodrigues exonerou os servidores Edilberto Cruz Gonçalves, do cargo de secretário de Administração e Finanças, e Luciane Cintia Pazzete, do cargo em comissão de diretora do Departamento de Licitação. As exonerações foram formalizadas e serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios na próxima segunda-feira, 13 de outubro de 2025.”

Operação Águas Turvas

Deflagrada pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), com apoio do Gaeco, a operação tem como foco o desmantelamento de uma organização criminosa que fraudava licitações e contratos públicos de obras e serviços de engenharia no município desde 2021.

De acordo com o MP, o esquema envolvia agentes públicos e empresários, que simulavam concorrência em licitações e direcionavam contratos a empresas do próprio grupo, em troca de propina e vantagens ilícitas. As investigações indicam um prejuízo de R$ 4,3 milhões aos cofres públicos.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em Bonito, Campo Grande, Terenos e Curitiba (PR). Entre os presos estão Edilberto Cruz Gonçalves, conhecido como Beto Caveira, e Luciane Cíntia Pazzete, além do arquiteto Carlos Henrique Sanches Corrêa, proprietário da empresa Sanches & Corrêa, apontada como beneficiária direta do esquema. Um quarto investigado segue foragido.

Servidores e vínculos políticos

Luciane Pazzete, responsável pelo setor de licitações, é esposa do vereador Pedro Aparecido Rosário, o Pedrinho da Marambaia (PP), pastor da 1ª Igreja Quadrangular de Bonito. Menos de duas semanas antes da prisão, o parlamentar havia homenageado a esposa com uma moção de congratulação na Câmara Municipal, classificando o setor de licitações como “o coração pulsante da administração pública” e destacando sua “legalidade, transparência e eficiência”.

Agora, Luciane é suspeita de integrar o núcleo administrativo do esquema de corrupção, responsável por manipular processos licitatórios e fornecer informações privilegiadas a empresários.

Já Edilberto Cruz, nomeado secretário de Finanças em 2020, seria o chefe da organização criminosa, conforme o Ministério Público. Esta não é a primeira vez que ele se envolve em problemas com a Justiça, em abril de 2024, foi preso por dirigir embriagado e desacatar policiais na MS-178, sendo liberado após pagar fiança.