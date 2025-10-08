Esposa de pastor e vereador bolsonarista é presa por corrupção em Bonito

Luciane Cíntia Pazette, responsável pelo setor de licitações da Prefeitura de Bonito, foi presa na 3ª feira (7.out.25).

Ela é uma das alvos da Operação Águas Turvas, deflagrada pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), do Ministério Público.

Luciane é esposa do pastor e vereador bolsonarista Pedro Aparecido Rosário, Pedrinho da Marambaia (PP), que a homenageou com uma moção de congratulação há menos de duas semanas.

Pedrinho, líder da 1ª Igreja Quadrangular de Bonito, realiza uma oração pelo prefeito Josmail e pela primeira-dama Leila Aivi. Foto: Redes sociais

A homenagem foi entregue em sessão da Câmara Municipal no dia 29 de setembro.

Na ocasião, o vereador exaltou a atuação da esposa no setor de licitações da prefeitura.

No texto da moção, classificou o setor como “o coração pulsante da administração pública”.

Destacou ainda a “legalidade, transparência e eficiência” como marcas do trabalho da servidora.

Luciane também foi apontada como exemplo de profissionalismo, dedicação e rigor técnico.

A mesma servidora agora é suspeita de integrar um esquema de corrupção e fraude em contratos públicos.

Família alvo do GAECO tem raízes fortes na relegião e Bolsonarismo. Foto: Reprodução

Ela foi presa ao lado do secretário de Finanças de Bonito, Edilberto Cruz Gonçalves.

Também foi detido Carlos Henrique Sanches Corrêa, empresário e arquiteto envolvido nas investigações.

Um quarto suspeito teve a prisão decretada, mas ainda não foi localizado.

A operação cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão.

As diligências ocorreram em Bonito, Campo Grande, Terenos e Curitiba (PR).

COMO O GRUPO CRIMINOSO AGIA

Segundo o Ministério Público Estadual, o grupo operava desde 2021, fraudando licitações em série.

A investigação aponta a existência de uma organização criminosa atuando em obras e serviços de engenharia.

O esquema previa simulação de concorrência e exigências feitas sob medida para beneficiar empresas do grupo.

Agentes públicos e empresários agiam em conjunto, segundo o MP, trocando favores por vantagens indevidas.

Informações privilegiadas eram repassadas para facilitar o direcionamento das licitações.

Até o momento, os contratos sob suspeita somam R$ 4.397.966,86, conforme apontado na apuração.

A operação foi batizada de “Águas Turvas” em referência à perda de transparência nos atos administrativos.

O nome contrasta com a imagem de Bonito, reconhecida internacionalmente por suas águas cristalinas.

A prefeitura de Bonito foi procurada, mas informou que o prefeito Josmail Rodrigues não vai comentar por enquanto.

O gestor foi contatado diretamente, mas preferiu não se pronunciar sobre as prisões em sua equipe.

O MP confirmou que a investigação segue em curso e novas medidas não estão descartadas.