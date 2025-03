Presa e foragida: Falsas 'especialistas em estética' deixam homem impotente e outro na UTI

Maria Silvânia Ribeiro da Silva, de 39 anos, foi presa na 5ª.feira (20.mar.25), em Aparecida de Goiânia (GO), sob a acusação de atuar como falsa enfermeira e realizar procedimentos estéticos sem a devida qualificação profissional na clínica Lunar, Espaço de Estética, de sua propriedade.

Além dela, é procurada Luana Nadejda Jaime, proprietária da Clínica Estética Luana Jaime, localizada em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, Luana está foragida no âmbito da Operação Beleza Sem B.O, contexto em que Maria foi presa.

A investigação também revelou que as investigadas, embora se apresentassem como “enfermeiras especialistas em estética avançada”, utilizaram diplomas falsificados ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN). Como resultado, seus registros foram cancelados pelo Conselho Federal de Enfermagem em novembro de 2024.

INTERDITADAS

Em 2024, tanto a Clínica Estética Luana Jaime quanto a Lunar – Espaço de Estética Corporal, em Aparecida de Goiânia, foram fiscalizadas pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), em conjunto com as Vigilâncias Sanitárias. Após as fiscalizações, as clínicas foram interditadas, mas as investigadas continuaram a oferecer serviços irregulares, com a indução de consumidores ao erro sobre suas habilidades e formação profissional.

EX-MISS

Luana está foragida na lista da Interpol.

Luana, é ex-miss Goiás, tem 45 anos e já esteve envolvida em uma controvérsia judicial no passado.

Em 2014, ela foi absolvida de acusação de homicídio, referente à morte de sua amiga Gilvânia Lima de Oliveira em 2000.

Na época, Luana era a principal suspeita de matar Gilvânia, com a motivação alegada sendo ciúmes. O crime ocorreu em Anápolis, em um terreno baldio, após uma saída para um bar.

A promotoria argumentou que Luana teria levado a vítima a um local isolado, onde a alvejou com três tiros. No entanto, o júri a absolveu por falta de provas, com o placar de quatro votos a três.

Em suas redes sociais, Luana compartilha com frequência suas vitórias em concursos de beleza, incluindo títulos como Miss Goiás Glamour.

FALSO DIPLOMA

Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que Maria havia postado em suas redes sociais uma foto em que aparecia de beca, comemorando o aniversário de sua suposta formatura. No entanto, a investigação confirmou que tanto a formatura quanto o diploma exibido eram falsos.

Além da foto de beca, a acusada compartilhou outros documentos nas redes sociais, tentando passar a imagem de que possuía a formação e os registros necessários para atuar como enfermeira. "Maria Silvânia apareceu também com diploma de enfermagem e inscrita no Conselho de Enfermagem, em menos de um ano", afirmou a delegada Débora Melo, responsável pelo caso.

Ela é suspeita de lesionar pacientes em dois estabelecimentos de estética, sendo um deles em 2023, quando uma paciente precisou ser internada na UTI e entubada após um procedimento estético. Em outro caso, em 2024, um paciente ficou impotente após um preenchimento íntimo realizado por ela e Luana, procedimento não autorizado.

"Até o momento, há quatro denúncias de lesão corporal formuladas contra Luana, sendo uma delas de um homem que passou por um “preenchimento íntimo” na região peniana e alega ter perdido a funcionalidade do membro após o procedimento. Essa vítima foi encaminhada para o IML para confecção de laudo pericial. Já a investigada Maria Silvânia responde por uma lesão corporal grave, em razão de uma paciente ter sido internada na UTI e entubada, após aplicação de substância injetável na clínica Lunar", disse a polícia em relato oficial, aqui.

DEPOIMENTO DA PRESA

Maria alegou ter cursado Biomedicina de forma on-line e feito uma pós-graduação com Luana. Contudo, a delegada Débora Melo esclareceu que não foi encontrado nenhum registro de Maria no Conselho de Biomedicina.

IMAGENS AUTORIZADAS

A divulgação das imagens e dos nomes das investigadas, assim como das clínicas envolvidas, visa ajudar a localizar possíveis novas vítimas e fortalecer a coleta de provas.

Luana, explicou a polícia, saiu do país e agora é procurada da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).