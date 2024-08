Presa mulher que deu pauladas e esfaqueou homem até matá-lo para roubar celular em MS

Na 3ª feira (6.ago.24), a Polícia Civil prendeu uma mulher de 33 anos, condenada a mais de 20 anos de prisão por latrocínio. A captura foi realizada por uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu em 2011, quando a condenada, armada com uma faca e um pedaço de madeira, roubou um aparelho celular da vítima. Em seguida, ela matou a vítima com golpes de madeira na cabeça e facadas no peito.

A mulher havia começado a cumprir sua pena em regime fechado, mas após obter progressão para o regime semiaberto, não cumpriu as condições impostas pelo Poder Judiciário. Isso resultou na regressão de seu regime, e ela foi considerada foragida desde então.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Nova Andradina e, posteriormente, será transferida para o Sistema Penitenciário.