PRF intensifica fiscalização nas estradas de MS durante o feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta 4ª feira (30.abril.25) a Operação Dia do Trabalho 2025, com reforço na fiscalização em todas as rodovias federais que cruzam Mato Grosso do Sul.

A ação segue até o próximo domingo (4.maio.25) e tem como foco principal coibir condutas que lideram o ranking de mortes nas estradas, como ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade e direção sob efeito de álcool.

A estratégia da operação inclui o uso de câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos e conta com apoio logístico da CCR MSVia. As ações de fiscalização serão concentradas especialmente em trechos de pista simples, onde o risco de colisões frontais é maior.

Durante o período da operação, haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes em pistas simples, nos seguintes dias e horários:

Quarta-feira (30/04): das 16h às 22h

Quinta-feira (01/05): das 6h às 12h

Domingo (04/05): das 16h às 22h

A PRF também reforça as orientações aos motoristas: revisão dos itens de segurança do veículo, uso correto de cadeirinhas para crianças, respeito à sinalização e pausas regulares durante viagens longas. A instituição lembra que ultrapassagens mal realizadas ainda são responsáveis por cerca de um terço das mortes em rodovias federais.