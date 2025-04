Partes do corpo de Jorge foram encontradas em áreas distintas, explica polícia

A 1ª Delegacia de Aquidauana informou nesta 4ª feira (23.abril.25) que exame necropapiloscópico confirmou como sendo Jorge Ávalo, de 60 anos, o homem encontrado morto nas proximidades do Pesqueiro Touro Morto, localizado na zona rural do município, após ataque de uma onça-pintada. As partes do corpo dele estavam em áreas distintas.

Inicialmente, o caso foi registrado como desaparecimento de pessoa. Jorge teria sido visto pela última vez na madrugada do dia 21 de abril, com registro de atividade em aplicativo de mensagens por volta das 5h30min. Por volta das 6h30min, um piloteiro local se deparou com uma cena que indicava a possível ocorrência de um ataque por animal silvestre. O fato foi comunicado à Polícia Militar Ambiental, que acionou a Polícia Civil.

De acordo com o delegado Luis Fernando Domingos Mesquita, responsável pelas investigações, os indícios apurados até o momento não apontam para a ocorrência de um crime. “Tudo nos leva a crer que se trata de um acidente com um animal silvestre de grande porte”, afirmou.

Com apoio de helicóptero da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, equipes da Polícia Civil, Coordenadoria de Perícias e Polícia Militar Ambiental realizaram diligências no local. Foram encontrados inicialmente apenas restos mortais e material biológico coagulado, compatível com sangue.

As amostras foram coletadas para análise pericial. Pegadas de animal silvestre de grande porte, possivelmente de onça, foram identificadas nas imediações, bem como sinais de arrastamento em direção ao curso d’água.

No dia seguinte, 22 de abril, novas partes do corpo foram localizadas nas proximidades do pesqueiro, em área de difícil acesso. Durante a retirada dos restos mortais, um dos participantes das buscas foi atacado por uma onça, confirmando a presença do animal na região.

Os restos mortais e parte do corpo recolhidos no local foram encaminhados ao Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana para exames necroscópico e de DNA, sendo possível a confirmação da identidade.

Diante dos fatos, o boletim de ocorrência foi reclassificado para “morte por causa indeterminada” e foi instaurado inquérito policial para apurar todas as circunstâncias do ocorrido.