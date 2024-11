Quadrilha roubou dados e deixou de prejuízo de R$ 40 milhões no BB

A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) do Rio de Janeiro, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, deflagrou nesta 5ª feira (21.nov.24) uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias. O grupo teria causado um prejuízo superior a R$ 40 milhões ao Banco do Brasil.

Durante a operação, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nas zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro, além das cidades de Niterói e São Gonçalo. Os policiais apreenderam diversos materiais eletrônicos, incluindo seis celulares, dois notebooks, três CPUs, seis cartões de memória, cinco pen drives, três HDs externos e 32 cartões magnéticos.

As investigações revelaram que a quadrilha utilizava dispositivos eletrônicos clandestinos para acessar sistemas internos de agências bancárias e obter dados sigilosos de clientes. Com essas informações, o grupo realizava fraudes financeiras.

Os ataques foram identificados desde dezembro de 2023 em várias agências, incluindo unidades no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Isabel e Centro do Rio, além de municípios como Niterói, Tanguá, Nilópolis e Duque de Caxias.

A apuração apontou que a organização criminosa operava de forma estruturada, com divisão de tarefas entre aliciadores, operadores financeiros, instaladores e líderes. As investigações continuam.