Ramiro é preso por estuprar 163 crianças e adolescentes de 7 estados

Ramiro Gonzaga Barros, de 36 anos, preso em 21 de janeiro de 2025, em Taquara, no Rio Grande do Sul, estuprou ao menos 163 crianças e adolescentes em 7 estados brasileiros.

A atualização dos números de vítimas foi divulgada na 2ª.feira (5.mai.25) pela polícia gaúcha.

Uma da vítimas de Ramiro foi uma jovem de 16 anos de Aparecida do Taboado (MS).

A polícia disse que ele dirigiu cenas de pornografia infantil para comercializar imagens da menor.

Mais de 750 arquivos foram encontrados nos dispositivos eletrônicos do suspeito. Nas pastas com as imagens da adolescente, a polícia encontrou imagens de diversas formas.

O acusado 'achava os alvos' nas redes sociais ou em escolas, onde Ramiro conduzia projetos sociais de demonstração de animais exóticos.

A Polícia Civil apontou que Ramiro fez vítimas no Rio Grande do Sul, Acre, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Ele agia há 16 anos estuprando meninas virtualmente e presencialmente.

No computador dele, a polícia encontrou 750 arquivos com apelidos das vítimas, além de mais uma centena de arquivos no celular de Ramiro.