Tarado é preso se masturbando no meio da rua para menina de 16 anos em MS

A Polícia Civil de Miranda prendeu nesta 5ª feira (22.maio.25) um homem de 48 anos por importunação sexual. Ele foi detido após se masturbar em via pública, na frente de uma adolescente.

De acordo com as investigações, o homem estacionou um veículo na Avenida Afonso Pena, em frente a um quiosque comercial, e, muito próximo a uma adolescente de 16 anos, teria se masturbado dentro do carro.

Testemunhas relataram que esta foi a segunda vez que ele cometeu o ato no mesmo local durante a semana. A primeira ocorrência aconteceu na 3ª feira (20.maio.25), também na frente da mesma adolescente, que, incomodada, comunicou os fatos aos seus responsáveis, que acionaram a polícia.

Após o registro da ocorrência, os investigadores realizaram diligências, identificaram e localizaram o suspeito, que foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Miranda. Ele responderá pelo crime de importunação sexual, cuja pena varia de 1 a 5 anos de reclusão.