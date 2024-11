Trem descarrila e 10 vagões de milho ficam destruídos em Costa Rica

Na manhã desta 3ª feira (19.nov.24), um acidente envolvendo um trem da empresa Rumo na região de Costa Rica chamou a atenção de quem transitava pela MS-306. Cerca de dez vagões descarrilaram e tombaram no local conhecido como Serra do Gaúcho Pobre, causando grande destruição.

Os vagões estavam carregados com milho e faziam o trajeto de Rondonópolis (MT) ao Porto de Santos (SP). De acordo com a empresa Rumo, responsável pela composição, ainda não há informações sobre as causas do descarrilamento, que está sob investigação.

Conforme divulgado pelo jornal Chapadense News, imagens registradas por motoristas mostram os vagões destruídos às margens do km 32 da rodovia, no sentido Taquari. Apesar da gravidade do acidente, a Rumo informou que ninguém ficou ferido e que o trânsito em passagens de nível não foi impactado.

A região permanece sendo monitorada, enquanto equipes trabalham na retirada dos vagões e na recuperação da área afetada.