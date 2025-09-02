Vídeo: Motorista de strada mata José ao furar a preferencial

José da Silva Duarte, de 40 anos, morreu no no fim da tarde da 2ª feira (1º.set.25) após ser atingido por um Fiat Strada que avançou a preferencial no cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com a Rua Antônio Emílio de Figueiredo, em um cruzamento de Dourados (MS).

A vítima pilotava a motocicleta pela Antônio Emílio de Figueiredo e estava acompanhado da esposa, Romilda de Oliveira.

O motorista do Fiat Strada seguia pela Rua Barão do Rio Branco e avançou o sinal "Pare", atingindo violentamente a motocicleta. Assista:

A esposa da vítima fatal sobreviveu à colisão, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para uma unidade hospitalar da cidade.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Científica atenderam a ocorrência.