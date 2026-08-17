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17 de agosto de 2026
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BANDEIRANTES (MS)

Vídeo: Onix causa colisão com explosão e 4 mortes

Valderlânio tentou ultrapassar em local proibido

Vídeo mostra momento em que veículos colidiram em Bandeirantes. Foto: Vídeo da carreta na viaVídeo mostra momento em que veículos colidiram em Bandeirantes. Foto: Vídeo da carreta na via
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Um vídeo mostra o momento em que uma carreta, um caminhão e três veículos de passeio colidiram deixando 4 mortos e seis feridas no domingo (16.ago.26), na BR-163, em Bandeirantes (MS). 

Entre as seis vítimas feridas, três ficaram em estado grave e foram levadas para o Hospital de São Gabriel do Oeste.

O vídeo mostra que o acidente ocorreu após Valderlânio Daniel Santos, de 49 anos, que conduzia um Ônix, tentar uma ultrapassagem em local proibido. Ele acabou batendo numa carreta que transportava couro.

Conforme as imagens, a primeira colisão ocorre às 16h10min14s, momento em que o Onix ultrapassa um saveiro e bate de frente com a carreta de couro. Dois segundos depois, um caminhão com produto inflamável que seguida no mesmo sentido do Onix, bate frontalmente com a carreta causando uma explosão.

As outras três vítimas fatais estavam em um Toyota Etios preto que foi parar no meio das chamas da explosão. Essas tiveram os corpos encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL/MS) e ainda não foram identificadas. Eis o vídeo:

Tags: carreta, colidiram deixando 4 mortos, um caminhão e três veículos, Valderlânio Daniel Santos
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