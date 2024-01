VÍDEO: queda de helicóptero deixa um morto e três feridos

Nesta terça-feira (2.jan.24), um helicóptero com quatro pessoas a bordo caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, região Centro-Oeste de Minas Gerais. O acidente ocorreu às 9h03 e foi registrado por uma câmera de segurança de um rancho próximo ao local.

Segundo as autoridades mineiras, uma pessoa faleceu e outra ainda não identificada foi encaminhada para o hospital de Passos. As outras duas vítimas, Julia Mendonça Silva Bernardes, de 22 anos, e o piloto Lucas Chaves Ávila, foram levadas para a Santa Casa de Piumhi. As condições de saúde deles ainda não foram divulgadas.

O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes policiais foram acionados para prestar socorro às vítimas. Além disso, a Delegacia Fluvial de Furnas (DelFurnas) da Marinha do Brasil enviou uma equipe de busca, salvamento e resgate ao local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero havia sido fretado para um passeio, e outras programações estavam agendadas para o dia. O acidente ocorreu logo após a decolagem, e os ocupantes não relataram nenhuma pane antes da queda.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), situado no Rio de Janeiro (RJ), foi contatado para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PP-MMA em Capitólio (MG).

O SERIPA III é um órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A Ação Inicial é um procedimento que utiliza técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação, conforme mencionado na nota.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que deslocou equipe de policiais civis e a perícia oficial ao local a fim de realizar os primeiros levantamentos e, tão logo seja possível, novas informações poderão ser divulgadas.

O g1 também contatou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para saber outros detalhes sobre a aeronave e aguarda retorno.