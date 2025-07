Welviton, de 17 anos, morre após bater em pedestre, cair e ser atropelado por carreta

Welviton Benedito Vieira Sigarini, de 17 anos, morreu na 2ª feira (14.jul.25) em um acidente na Avenida Ayrton Senna da Silva, no bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá (MT).

Segundo a Polícia Civil, Welviton conduzia uma motocicleta quando colidiu com um pedestre que atravessava a via. Após o impacto, o jovem caiu e foi atropelado por uma carreta.

A empresa responsável pelo caminhão informou que o motorista não percebeu a vítima caída na pista e tomou conhecimento do atropelamento somente após o acidente.

Em nota, a M2 Concretos e Locações manifestou pesar e solidariedade à família da vítima, afirmando que tomará as providências cabíveis.

Welviton, que não possuía carteira de habilitação, não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada no local.

O pedestre envolvido sofreu escoriações, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e já recebeu alta hospitalar.

Perícias preliminares indicaram que o trecho onde o acidente ocorreu tem pavimentação asfáltica, porém sem sinalização horizontal adequada, o que pode ter contribuído para o acidente.

As investigações seguem para identificar oficialmente o condutor da carreta e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.