Aline Wirley contrata equipe de Arthur Aguiar para levar prêmio milionário

Aline Wirley entrou para “BBB23” mais do que preparada. Além de estudar o programa, a ex-rouge contratou a equipe de administradores de comunicação do vencedor da edição anterior, Arthur Aguiar, para levar o prêmio milionário do programa que pode superar a casa de R$ 2 milhões.

As informações são do colunista Leo Dias.



Segundo o jornalista, a equipe é formada por oito pessoas, que se dividem no gerenciamento das redes sociais da sister no Instagram, Facebook, Whatsapp, Tik Tok e Telegram.

Ele ainda entregou quanto Aline teria pago pelo investimento: R$ 40 mil.