Estilista de MS cria coleção com famosas onças de Lúcia Martins

“Onça por todos os cantos” foi o nome escolhido para a nova coleção da estilista sul-mato-grossense Kakô, que homenageia a artista visual de MS Lúcia Martins Coelho Barbosa,conhecida internacionalmente, ao transformar em peças de roupa seus traços e manchas felinas desenhados em pastel seco sobre papel. As onças de Lúcia Martins saíram das telas para as passarelas, e a coleção será apresentada nesta terça-feira, em desfile exclusivo.

“Trazer o trabalho da Lúcia para a Kakô vai de encontro com o meu propósito como designer, que é registrar nossa cultura e exaltar a riqueza da natureza de Mato Grosso do Sul nas coleções de moda. A Lúcia é uma artista que retrata traços importantes da natureza, seja através das cores de seus abstratos ou da sua especialidade de desenho e pintura da onça-pintada, assim como dá voz aos povos originários por meio de obras que agregam adereços e temáticas indígenas regionais”, explica a estilista Claudia Ferraz (Kakô).

Coleção homenageia trabalho de Lucia Martins Coelho Barbosa | Foto: Divulgação

As peças elaboradas para essa coleção têm como matéria-prima tecidos naturais como o linho, o algodão, o modal e a seda. São calças, camisas, vestidos, saias, blusas, blazers, lenços e muitos outros cortes, proporcionando composições de looks contemporâneos que transitam do trabalho a grandes eventos. “Kakô coloca meu trabalho em sua coleção de forma sutil, elegante e bonita. Minha expectativa com o desfile é que as pessoas se sintam inseridas culturalmente em uma coleção criativa e verdadeiramente sul-mato-grossense”, define Lúcia Martins.

O processo criativo foi colaborativo entre as artistas e começou pela escolha das obras de Lúcia, que foram depois fotografadas, redesenhadas e impressas nos tecidos, tudo cuidadosamente pensado para não perder as características originais. Segundo a estilista, o design de cada modelo tem como objetivo peças atemporais, elegantes e confortáveis. Para Lúcia e Kakô, o encontro da moda com as artes visuais fortalece a cultura de Mato Grosso do Sul, um estado que tem como suas maiores riquezas o Pantanal, o Cerrado e suas reservas ecológicas.

Coleção exalta beleza das onças de Mato Grosso do Sul | Foto: Divulgação

Lúcia fez questão de inserir na coleção a participação do jovem artista indígena Sulivan Barros, da etnia Terena, designer e artesão, que colaborou para o desfile com seus adereços confeccionados com sementes e penas encontrados na aldeia Limão Verde. A partir do trabalho de Sulivan, Kakô elaborou também um vestido bordado com penas e blusas bordadas com contas. “Agradeço muito o convite, porque os indígenas têm que ser valorizados como protagonistas no mundo da moda”, comenta Sulivan.

Lúcia Martins Coelho Barbosa é famosa por interpretar a onça-pintada de diversas formas e com várias cores e texturas, desde 1991. Suas obras com as representações desse felino icônico estão espalhadas por todo o País e também no exterior, em países como Estados Unidos, França, Suíça, Paraguai e Japão. “Sou apaixonada pela pelagem da onça e pelo seu olhar profundo e intrigante. Além disso, eu sou daqui de Mato Grosso do Sul, tive minha infância em uma fazenda, vi os absurdos da caça e vi com alegria as leis brasileiras evoluírem para proteger esse felino, que é da maior importância para o bioma pantaneiro”, conclui a artista.

SERVIÇO

A coleção “Onça por todos os cantos”, Verão 2025 Atelier Kakô, será apresentada amanhã, dia 23 de julho, em desfile realizado às 19h30 no buffet Yotedy. Na ocasião, estarão à venda 14 reproduções da artista Lúcia Martins Coelho Barbosa, com o tema onça-pintada.

Após o lançamento, será possível encontrar as peças no showroom da marca, localizado em Campo Grande, na Rua Caioás, nº 116 – Itanhangá Park (atendimento com hora marcada), na loja virtual (atelierkako.com.br) e a partir de agosto em lojas revendedoras.