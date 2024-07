Chá Acadêmico da ASL traz a escritora Ana Maria Machado, ex-presidente da ABL

Na próxima quinta-feira, 25, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) abrirá as suas portas para oferecer mais um evento especial. Em continuação ao projeto “ABL na ASL: Palestras Imortais”, quem vai conversar e debater com os campo-grandenses é a escritora, jornalista e professora Ana Maria Machado. E não poderia ser mais instigante o tema de sua palestra, que pergunta: “Literatura tem modo de usar”?

O projeto resulta da parceria entre a ASL e a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), via Fundação Estadual de Cultura. O início está previsto para 19h30min. Na abertura, outra solução de parceria, desta vez com a Universidade Federal (UFMS) e a Confraria Sociartista, por meio dos projetos “Música Erudita e suas Fronteiras”, o “Movimento Concerto” (com a Orquestra de Violões de Campo Grande) e o “Arte na Academia”, (com os artistas visuais Don Dolores e Fernando Anghinoni). No final da noite, uma confraternização com o tempero instrumental do músico e trompetista Alvani Calheiros Silva.

Presidente da ABL no biênio 2012-13, Ana Maria Machado alinha uma rica e celebrada história de entrega à cultura, somando experiências como ficcionista, crítica e professora universitária, além de uma presença frequente e destacada em organizações culturais internacionais.

No Chá Acadêmico da ASL ela abordará o papel da literatura, sua função social e as linguagens específica. Pretende também levantar reflexões sobre direitos e deveres do leitor e as relações entre leitura e educação. A palestra é presencial, com entrada franca e o traje é esporte. A sede da ASL está localizada na Rua 14 de Julho,4653.