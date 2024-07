Diogo Nogueira, celebrações do Dia do Rock, Afrogueto e teatro são opções no fim de semana

Mato Grosso do Sul se prepara para um fim de semana cheio de atrações culturais, artísticas e musicais. O destaque fica por conta de mais uma edição do "MS ao Vivo", que trará o renomado Diogo Nogueira, prometendo uma noite memorável de samba no Parque das Nações Indígenas.

A celebração ao Dia Mundial do Rock será intensa, com eventos espalhados por diversos locais da capital como Blues Bar, Lupland, Sunset Growler Station e Cervejaria Canalhas, oferecendo uma verdadeira maratona de rock para os fãs do gênero.

O Samba Brasil também marca presença com grandes nomes do samba e pagode, incluindo Ferrugem e Menos é Mais. No domingo, o Afrogueto promete um evento vibrante e inclusivo no Parque Olímpico Ayrton Senna, com DJs, performances, moda e exposições que celebram a cultura afro-urbana.

E as festas tradicionais de meio de ano estão longe de acabar. A Fejuna, em Nova Andradina, e a Festa do Divino Espírito Santo, em Coxim, oferecem programação diversificada com shows, apresentações culturais e deliciosas comidas típicas.

A Setesc e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do feriadão. Confira:

Sexta-feira (12)

Le Cirque - O fabuloso circo francês Le Cirque está montado no estacionamento do Shopping Campo Grande e conta com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte, pêndulo, carro Transformers e artistas internacionais. O espetáculo promete uma viagem inesquecível ao mundo do circo tradicional, com artistas de países como México, França, Colômbia, Portugal e Argentina.

Horário: 20h

Local: estacionamento do Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: ingressos a partir de R$ 30, na bilheteria ou pelo link www.guicheweb.com.br/lecirque

Exposição Imersiva do Van Gogh - A exposição imersiva de Vang Gogh, aclamada por mais de meio milhão de pessoas no Brasil, prossegue na capital. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo.

Atendendo a pedidos, a exposição prorrogou sua temporada em Campo Grande durante os dias das férias de julho e com uma promoção especial: Todas as sessões com valor de meia entrada e a cada ingresso comprado, o cliente ganha outro gratuitamente para levar um acompanhante.

A exposição funciona todos os dias, exceto às terças-feiras: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 22h.

Local: 2º piso do Shopping Campo Grande, próximo ao Carrefour – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: venda de ingressos pelo link https://encurtador.com.br/kFNV0

Quintal Sesc – Nesta sexta-feira, a criançada tem vasta programação recreativa a partir das 17h20, com oficina de foguetinho. Já às 18h30, inicia a apresentação do espetáculo teatral ‘Tim do Lê Lê’, com a Turma do Brincar. Às 20h, a cantora Fabi Strengari inicia seu show com sucessos nacionais e internacionais. Além da gastronomia variada, com salgados, doces e chopps, esta edição terá chás e mantinhas para ajudar a aquecer o frio.

O Quintal Sesc é petfriendly e os amiguinhos de patas são bem-vindos. Por ser realizado em local aberto (em frente ao estacionamento da Riachuello), há possibilidade de alteração na programação em caso de interferência climática.

Horário: 17h às 22h

Local: estacionamento da Riachuelo – 1º piso, no Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Parque dos Dinossauros - Localizado na praça central do Shopping Campo Grande, o Parque dos Dinossauros oferece uma modalidade desportiva ecológica com cabos de aço suspensos em árvores e postes, divididos em cinco travessias que interligam plataformas.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena, 4909 - Santa Fé

Entrada: a partir de R$ 50, com venda no local

Bosque Fun e Play Games - A meninada vai se esbaldar com as opções que o Shopping Bosque dos Ipês preparou, incluindo o novo parque temático indoor Bosque Fun. Ele oferece uma torre de 12 metros de altura com tobogãs, camas elásticas, piscinas de espumas e bolas suspensas, garantindo uma experiência completa de diversão e adrenalina. Além disso, o Bosque é a casa do Play Games, um parque indoor com brinquedos, fliperamas, jogos eletrônicos e pistas de boliche.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados

Entrada: ingressos a consultar no local

Brincadeiras no Norte Sul - No Shopping Norte Sul Plaza, a Slimeria terá desconto para clientes com TEA (Transtorno do Espectro Autista) nas oficinas de slime e pulseiras, mediante identificação. As oficinas têm duração de 30 minutos.

A Ri Happy oferece uma mini colônia de férias com brincadeiras diárias das 14h às 20h. Na praça de eventos, o Aero Kids tem infláveis, helicópteros, aviões e escorregadores. A idade máxima é de 13 anos; menores de 4 devem ser acompanhados. Os ingressos variam conforme o tempo. Crianças com deficiência têm 50% de desconto e devem estar acompanhadas pelos pais.

Horário: 10h às 23h (sexta e sábado) e 11h às 21h (domingo)

Local: Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Joquei Club

Entrada: consultar valores no local

Uma Moça na Cidade - O projeto "UBU Trans Erê – Identidades em Trânsito" coloca em cartaz o espetáculo "Uma Moça da Cidade" nesta sexta-feira, com duas sessões. A peça surgiu a partir de um conto e foi escrito pelo ator e diretor Anderson Bosch. Ela narra as desventuras de uma moça do interior (Ambrosina) numa cidade grande, que se apaixona, mas não tem o amor correspondido. Ambientado em Campo Grande na década de 50 e com bordões que ficam na memória, a peça explora uma vertente da comédia e os atores fazem uma performance em sincronia perfeita, já que a personagem principal se revezava entre os atores e atriz.

Horário: 15h e 17h

Local: sede do Fulano di Tal - R. Rui Barbosa, 3099 – Centro

Entrada: gratuita

Arraiá na Jacy e do Bazar Resgates - A festa acontecerá na pracinha do bairro, oferecendo muita comida típica, música boa e quadrilha.

Horário:17h às 21h

Local: R. Brigadeiro Tobias, 1966 - Vila Jacy

Entrada: gratuita

O Baile Todo - Os DJs TGB e Gustavo Freitas tocam só músicas nostálgicas dos anos 2000 no Capivas Cervejaria. Vai ter Bonde do Tigrão e muito mais para matar a saudade.

Horário: a partir das 17h

Local: Capivas Cervejaria - R. Pedro Celestino, 1079 - Centro

Entrada: gratuita

Dia Mundial do Rock - O Blues Bar vai comemorar o Dia Mundial do Rock com duas noites de new metal e os maiores clássicos do gênero. Nesta sexta-feira, Herezia vem com repertório de músicas do Slipknot, Avenged Sevenfold, System of a Down, Linkin Park, Bring Me the Horizon, Gojira, Evanescence e muito mais. No sábado, tem tributo ao Metallica e Iron Maiden, com apresentação da banda Stone Crow e Mindevil.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar - R. 15 de Novembro, - Centro

Entrada: R$ 35 pelo link https://encurtador.com.br/07oQ7

Samba Brasil - Campo Grande recebe novamente o maior festival de samba e pagode do país. Nesta sexta-feira tem Ferrugem, Menos é Mais e Dieguinho.

Festival que roda o país reunirá na Cidade Morena os principais nomes do samba e pagode (Foto: Divulgação)

Horário: 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 100, pelo link https://encurtador.com.br/kAK6K

Drag Super CG - Inspirado nos brunchs do Brasil e do mundo, o Drag Super CG vai celebrar a arte drag, trazendo performances de drag queens locais e convidadas, shows de talentos, competições, desfiles e outras atividades que promovem a cultura drag.

Horário: 18h

Local: Ponto Bar - R. Doutor Temistócles, 103 - Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 10, pelo link https://encurtador.com.br/1VYKQ

Lançamento do curta “Noites em Claro” - Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, será lançado no dia 13 de julho o curta-metragem "Noites em Claro – Palavras do Bando do Velho Jack". Dirigido pela jornalista Gabriela Dias, o filme será exibido na exposição Rock Cine.

O curta narra a trajetória de quase três décadas da banda sul-mato-grossense, destacando também os artistas que a influenciaram, como Miska Thomé, Guilherme Cruz, Geraldo Espíndola, Paulo Simões, e Oswaldo Vecchione, fundador da banda Made in Brazil.

Horário: 19h

Local: na entrada A do Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados

Entrada: gratuita

Samba no Vexame - O “sextou” no Vexame será com Pagode do Tadeu.

Horário: 20h às 2h

Local: Vexame Bar - Av. Calógeras, 3100 - Centro

Entrada: a consultar na portaria

SambaCaos – Toda sexta-feira tem Sambacaos, com o melhor do samba de raiz e pizzas saborosas no Pizza Pub.

Horário: a partir das 19h

Local: Pizza Pub – R. 14 de julho, 2553 – Centro

Entrada: gratuita

Cerrado Alternativo - O Buteco do Miau recebe várias bandas autorais, de diversos gêneros musicais, da Cidade Morena nesta sexta-feira, no Cerrado Alternativo. Se apresentam The Black Coma, Poppa, Ed MC, Gurizin, Maestro Lang e a Cozinha Sinfônica, Bravo e Meio, Frenezi, com participação de Estrangeiros e Sem Fabios.

Horário: 20h

Local: Buteco do Miau - Av. José Nogueira Vieira, 1303 - Tiradentes

Entrada: R$ 15 na portaria

Nova Andradina

Fejuna - Um dos festejos julinos mais aguardados da região acontece neste fim de semana em Nova Andradina. A 40ª Fejuna promete agitar a cidade de sexta-feira a domingo, com uma programação diversificada, incluindo shows de renomados artistas, talentos locais, apresentações culturais, além de estandes com exposições e venda de artesanatos, praça de alimentação e parque de diversões.

Anualmente, Fejuna é sucesso de público na região do Vale do Ivinhema (Foto: Divulgação)

Na sexta-feira, a cantora Júlia Neves abre os shows, seguida pelos sertanejos Léo e Raphael. No sábado, as apresentações culturais das escolas municipais darão início à noite, seguidas pelos shows de Dan Piseiro e Bonde do Forró. Já no último dia tem Us Agroboy, seguido por um grande show pirotécnico, fechando o evento com chave de ouro.

Horário: a partir das 20h

Local: Centro de Eventos "José Antônio Zanchetta" - R. São José, 14 - Centro, Nova Andradina

Entrada: gratuita

Coxim

Festa do Divino Espírito Santo - A tradicional Festa do Divino Espírito Santo, em Coxim, chega à 129ª edição. A quermesse estará repleta de deliciosas opções como pastel, arroz carreteiro, yakisoba, macarrão, doces e bebidas. Para fechar a noite de sexta-feira, tem show com Renato Pacheco. No sábado, Kaio e Gabriel sobem ao palco.

Horário: a partir das 18h30

Local: Paróquia Catedral São José - R. Maria Figueiredo, 50 - Centro - Coxim

Entrada: gratuita

Sábado (13)

Festival no Bueiro - Buscando transformar a arte em destaque nos eventos noturnos de Campo Grande, o Festival no Bueiro desembarca no Quiçá Bar, levando muita música, dança, performance e diversidade cultural. Se apresentam Lais Almeida, Giu Maciel, Frantielly Khadija, Tauanne Gazoso e Joca. O evento é acessível em Libras.

Horário: 19h às 2h

Local: Quiçá Bar - R. Euclides da Cunha, 488 - Jardim dos Estados

Entrada: doação de itens de higiene básica

A Fabulosa História do Guri-Árvore - O grupo de teatro Fulano di Tal apresenta o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” neste sábado e domingo. Livremente inspirada na obra de Manoel de Barros, o espetáculo é uma celebração à infância e suas histórias dos irmãos Palmiro e Abílio.

Horário: 18h (sábado) e 16h (domingo)

Local: sede do Fulano di Tal - R. Rui Barbosa, 3099 – Centro

Entrada: gratuita, mediante reserva pelo WhastApp (67) 98129-7263

Festa Julina do El Montés - A Festa Julina do El Montés contará com comidas típicas, jogos, quadrilha improvisada e muito mais. O local, que ensina modalidades de Bouldering e Escalada Esportiva, oferecerá a oportunidade para os visitantes praticarem escalada durante o evento.

Horário: 18h às 22h

Endereço: R. Barão de Melgaço, 444 – Centro

Entrada: gratuita

Arraiá dos Jornalistas e Padeiros de MS - Organizado pelo SindJor-MS (Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul), a festa contará com comidas típicas, churrasco, doces, quentão, bar, barraca do beijo, música com o sanfoneiro Beto e um bingo com prêmios especiais, incluindo uma leitoa.

Horário: 18h

Local: Av. Júlio de Castilho, 468 - Vila Alba

Entrada: R$ 5 na portaria

Arraial da Pestalozzi - A Associação Pestalozzi de Campo Grande realizará seu arraial neste sábado, comemorando 45 anos de atuação. O evento terá barracas de comidas típicas e apresentações de dança dos alunos. A Pestalozzi defende há mais de 40 anos os direitos e a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e transtorno neuromotor, desde bebês até adultos.

Horário: 17h

Local: Sede da Pestalozzi - R. Pernambuco, 1.253 - Vila Rosa

Entrada: gratuita

Documentário “Barulho do Mato” - Em meio ao cerrado de Mato Grosso do Sul, o documentário "Barulho do Mato" dirigido por Lucas Arruda e Mariana Sena, revela a alma do heavy metal campo-grandense. Com estreia no Dia Mundial do Rock, o evento contará com show da banda Katastrofe.

Documentário tem financiamento do FIC (Financiamento de Investimentos Culturais), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (Foto: Divulgação)

O média-metragem explora a cena musical local desde os anos 1980 até meados de 2000, destacando bandas icônicas como Alta Tensão, Necroterium e Sacrament. "Barulho do Mato" mostra os desafios e conquistas dos roqueiros em um estado conservador, explorando a tapeçaria de influências que moldaram o heavy metal na região.

Horário: 19h

Local: Plataforma Cultural - Av. Calógeras, 3015 - Centro

Entrada: gratuita

Naip e Larissa e os Pexe - No Dia Mundial do Rock, as bandas Naip e Larissa e os Pexe se reúnem na Lupland para uma noite especial. As duas bandas irão tocar juntas e misturadas, proporcionando um show único.

Horário: a partir das 18h

Local: Lupland Biergarten - R. Antônio Maria Coelho, 3285 - Jardim dos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 70 pelo link https://encurtador.com.br/S4RnZ

Samba Brasil - Neste sábado tem mais pagode e samba no Shopping Bosque dos Ipês. Vai ter show de Dilsinho, Atitude 67 e Top Samba.

Horário: 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 100, pelo link https://encurtador.com.br/kAK6K

Codinome Winchester - A banda Codinome Winchester celebra o Dia Mundial do Rock com música autoral de qualidade, além de grandes clássicos do rock 'n roll.

Horário: a partir de 19h

Local: Cervejaria Canalhas - R. Oceano Atlântico, 90 - Chácara Cachoeira

Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo link https://encurtador.com.br/kuwtR

Pedrada Sunset Festival - Doze horas de muito rock para sacudir a capital. É o que promete o Pedrada Sunset Festival neste sábado, Dia Mundial do Rock. Vão ao palco Haiwanna, com o melhor do rock brasileiro; Ana & Mais, trazendo o som do indie rock; Hellora, com rock clássico; Lowdown (grunge) e Manchester Oasis Cover, banda de São Paulo.

Horário: 12h às 23h55

Local: Sunset Growler Station - Av. Afonso Pena, 5668 - Chácara Cachoeira

Entrada: ingressos a partir de R$ 60, pelo link https://encurtador.com.br/6jnnv

Mistura Aí - Samba de Moça, Larissa e Mariana, e DJ Gaiezza a agitam o Mistura Aí no Don Menegazzo.

Horário: a partir das 16h

Local: Don Menegazzo - R. Abdul Kadri, 52 - Chácara Cachoeira

Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelo número (67) 99104-6471

Três Lagoas

Fóreggae - O sabadão em Três Lagoas vai ser agitado com muito reggae e vibrações positivas na inauguração da Loft House 67, primeiro hostel da cidade. Os artistas Sandim, Rockers Sound System, Resistência Reggae Music e Roots se apresentam no palco. Vai ter também mini ramp de skate e patins aberta para os esportistas, comida vegana e muito mais.

Horário: a partir das 16h21

Local: Loft House 67 - R. João Carrato, 1122 - Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelo link https://encurtador.com.br/D3sed

Domingo (14)

MS ao Vivo - O Parque das Nações Indígenas será tomado pelo samba neste domingo. Diogo Nogueira apresentará no MS ao Vivo seu novo show, que está em turnê pelo país. Além de novas interpretações de sucessos como "Pé na Areia", "Alma Boêmia", "Clareou" e "Sou Eu", Diogo trará o samba de roda da Bahia e o melhor do cancioneiro popular brasileiro.

Abertura do MS ao Vivo de julho será com Ton Alves (Foto: Divulgação)

Quem abre o show principal é Ton Alves, que traz uma mistura de MPB, pop e black music, estilos que inspiraram o artista a criar o EP "Bad in House", um trabalho que mudou sua vida.

Horário: a partir das 17 horas

Local: Parque das Nações Indígenas - Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Arraiá do Panamá - O Jardim Panamá organiza seu próprio arraiá julino pelo segundo ano consecutivo e convida todos os moradores do bairro e região. A programação inclui shows ao vivo, além das tradicionais barraquinhas de comida.

Horário: a partir das 17h

Local: R. Palestina, entre a R. Beatriz Cordeiro Leal e R. Náutico

Entrada: gratuita

Afrogueto - Para fomentar a cena artística e a cultura afro-urbana com DJ’s, performances, moda, shows e exposições, acontece neste domingo o “Afrogueto - Eu Vim Para Celebrar”. O evento contará com shows de Poka Pala e Lucy, apresentações das Djs Gabis, Afroqueer LadyAfroo, performances de Kiunna e Sabrina Lima e, exposições por Coletivo Enegrecer. O Afrogueto contará com intérpretes de libras para acessibilidade cultural, além disso o local escolhido é de fácil acesso.

Afrogueto surgiu como uma festa para enaltecer a cultura preta urbana (Foto: Divulgação)

Horário: 15h às 22h

Local: Parque Olímpico Ayrton Senna - R. Jornalista Valdir Lago, 512 - Conj. Aero Rancho

Entrada: gratuita

Roda de Danças Circulares - Neste domingo tem Roda de Danças Circulares no Parque Itanhangá. O objetivo é propiciar um espaço de vivência grupal com danças, para promover a integração do grupo e o fortalecimento de valores como empatia, compreensão e sentimento de pertencimento.

Horário: 9h às 14h

Local: Parque do Itanhangá - R. Chaadi Scaff - Itanhangá Park

Entrada: gratuita

Porco no Rolete do Cotolengo - O tradicional Porco no Rolete do Cotolengo chega à 17ª edição neste domingo. O evento beneficente vai angariar fundos para a instituição social que há 28 anos atende crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral grave.

Horário: a partir das 11h30

Local: R. Jamil Basmage, 996 - Mata do Jacinto

Entrada: R$ 50 antecipado, pelo WhatsApp (67) 99693-1080; R$ 60 na hora

Arraiá do Juliano Varela - Vista seu traje típico e venha celebrar no arraiá mais inclusivo de Mato Grosso do Sul, organizado pela Associação Juliano Varela. A festa contará com muita música, dança e comidas típicas.

Horário: 11h às 20h

Local: Av. Marquês de Pombal, 2220 - Tiradentes

Entrada: gratuita

Cool Stuff - A feira temática terá edição especial com moda sustentável, com exposição de peças de mais de 15 brechós. Vai ter música com DJ Chico durante o evento.

Horário: 17h às 23h

Local: Capivas Cervejaria - R. Pedro Celestino, 1079 - Centro

Entrada: gratuita

Fila de Piadas - Um dos maiores grupos de stand-up do Brasil, “4 Amigos” celebram 10 anos com o retorno do sucesso “Fila de Piadas”. Os comediantes Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato prometem uma noite repleta de risos e diversão, onde o público pode desfrutar das melhores observações do cotidiano, piadas ácidas sobre relacionamentos, família e amizades.

Horário: sessões às 15h, 17h, 19h e 21h

Local: Teatro Dom Bosco - Av. Mato Grosso, 225 - Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 87, pelo link https://encurtador.com.br/JVb9E

Pagode da Nuala - Neste domingo, acontecerá mais uma edição do Pagode da Nuala, desta vez temática para comemorar os dois anos da festa.

Horário: 18h

Local: Ponto Bar - R. Doutor Temistócles, 103 - Centro

Entrada: R$ 5 reais na portaria

Tributo aos Bee Gees - O espetáculo que celebra a trajetória dos irmãos Gibb chega a Campo Grande neste domingo. Com uma história que se estende por mais de cinco décadas, os Bee Gees continuam a encantar fãs ao redor do mundo. A carreira da banda é marcada por 10 Grammys, mais de 350 milhões de cópias vendidas e inúmeros outros prêmios.

Horário: 20h

Local: Palácio Popular da Cultura - Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes

Entrada: ingressos a partir de R$ 170, pelo link https://encurtador.com.br/Y8gmQ