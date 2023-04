Amanda é a campeã do reality com 68,9% dos votos

Amanda Meirelles venceu o BBB23. Com 68,9% dos votos do público, a médica sai da Mansão de Curicica com R$2,880 milhões no bolso. Aline Wirley ficou em segundo lugar, com 16,96% dos votos, enquanto Bruna Griphao angariou 14,14% do apoio popular. Foram mais de 76,290 milhões de votos.



Confira trechos do discurso de Tadeu Schmidt:

“Vocês três merecem. Se estão aqui, porque tiveram méritos nas atitudes, nas alianças, no jogo. A Aline ganhou o simpático apelido de mami. Ela chegou como a Aline do Rouge, mas mostrou tudo o que vem além do ‘Aserehê’. Se tiver que destacar uma coisa, eu destacaria a garra!”



O apresentador também falou sobre Amanda e Bruna, destacando suas passagens pelo reality, com ênfase nas vitórias da médica e nos embates da atriz.

“A Amanda leu o jogo com perfeição diversas vezes. Amanda venceu todo tipo de prova que é disputada no BBB23. Se tem alguém que jogou o BBB, foi a Amanda”, afirmou.

Depois, emendou sobre a loira: “Bruna, tudo o que o público pede de alguém que entre nessa casa são pessoas autênticas, que se joguem. Assim, ela enfrentou Paredões contra grandes adversários, grandes aliadas. Aí eu pergunto: é isso?”

Depois de citar as três, Tadeu deu a entender que o prêmio iria para Aline, pela fama da cantora. Só depois começou a destacar características de um vencedor comum. “O que faz ganhar o BBB é a capacidade de encantar pessoas, arrastar pessoas para seu lado. Transformar pessoas em fãs, encantar pessoas. Como se consegue isso? Personalidade? Jeito? Atitudes? É algo quase mágico. Você se conectou com as pessoas de maneira especial”, destacou.

Por fim, fez seu anúncio lembrando de um paciente que a médica salvou na UTI. “Você estendeu a mão pra uma pessoa e hoje milhões de pessoas estenderam as mãos para você!”, anunciou o apresentador.