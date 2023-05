Ana Maria Braga cai no choro ao falar com filhas de Palmirinha: "Era minha amigona"

Ana Maria Braga apresentou um dos programas mais difíceis da sua carreira nesta segunda-feira, 8 de maio, já que teve que lidar com o luto de sua de suas melhores amigas: Palmirinha. A apresentadora conversou com as filhas da cozinheira e não segurou a emoção.

Durante a entrevista, Sandra Onofre aproveitou para mandar um recado e dar detalhes sobre os momentos finais da vida da mãe, revelando que Palmirinha amava ver o “Mais Você” quando estava internada.



“Aninha, como ela te chamava carinhosamente, os últimos momentos finais dela, o único momento que ela abria um sorriso era na hora do seu programa. A gente adorava ver esse sorriso que ela dava quando ela te via. Ela te amava muito, viu? Saiba disso”, disse.

Chorando, Ana reagiu e rasgou elogios à amiga: “Ela não era minha amiguinha, era minha amigona. Eu ficava muito orgulhosa quando eu via a Palmirinha. […] A gente se falava bastante. E ela sempre foi muito forte. Eu amo a Palmirinha, do fundo do meu coração, e tenho uma admiração imensa pela mulher que ela foi”.



Foto: João Cotta



FALECIMENTO

Palmirinha morreu na manhã deste último domingo, 7 de maio, em decorrência do agravamento de problemas nos rins. Em nota oficial, foram mencionadas suas contribuições na televisão.