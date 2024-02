Após bate papo, Ticiane Pinheiro se declara para Fabiana Justus: 'Amo absurdamente!'

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou um momento emocionante em suas redes sociais. Ela revelou um encontro que teve com a filha de Roberto Justus, a influenciadora Fabiana Justus. E para tornar esse momento ainda mais especial, a filha de Ticiane e Roberto, Rafaella Justus, de 14 anos, também estava presente.

Ticiane e Rafinha ligaram para Fabiana Justus via chamada de vídeo. Como Fabiana está com leucemia, ela praticamente não pode receber visitas durante sua internação. Ela pode ter apenas um acompanhante e receber visitas dos pais e marido, mas eles só podem vê-la com distância, ficando sentados na porta do quarto.

A apresentadora Ticiane Pinheiro e Rafinha conversaram com Fabiana poucos dias antes dela ter decidido raspar os cabelos. Ao mostrar a conversa por vídeo com Fabi nas redes sociais, Ticiane disse: "O sorriso mais lindo e ela consegue ficar linda mesmo no hospital. Amei nosso papo, mesmo que virtual. Deu para amenizar as saudades que estou de você! Te amo absurdamente!". Confira: