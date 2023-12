Após separação e internação, Jenny Miranda desmente traição: 'Parem de inventar'

Jenny Miranda usou a tarde desta quinta-feira (07), para se pronunciar sobre alguns rumores que vieram a tona após a ex-peoa revelar que estava se divorciando do ex-marido, Fábio Gontijo e publicar uma sequência de stories aos prantos que acabou deixando muitos fãs preocupados. Nas redes sociais, Jenny apareceu ainda muito abalada e desmentiu alguns boatos sobre uma possível agressão após descobrir uma traição.

"Gente do céu, quando vão parar essas fake news? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro: não teve traição, tá? De nenhuma das duas partes. Estão falando que teve traição, que eu peguei ele na cama com outra mulher, isso não procede", iniciou ela, que seguiu falando sobre o assunto: "Eu não agredi ele em momento algum, tá? Teve, sim, uma confusão no camarote, mas não passou de uma discussão, de uma confusão, não chegou a ter agressão", Jenny explicou, confirmando uma briga mas desmentindo a agressão.

Por fim, a empresária pediu respeito pelo fim de seu relacionamento: "Parem de inventar histórias que não são verídicas, tá? Que não tem nem pé nem cabeça. Já estou bastante abalada com tudo isso e não preciso de mais coisas para cima de mim, eu não preciso de mais mentiras", lamentou.