Após término, José Loreto posta: 'Ninguém acaba com quem mais amou'

Recentemente, foi revelado o término do namoro entre José Loreto e Rafa Kalimann, que ficaram seis meses juntos e quase atuaram na mesma novela, deixando os fãs que shippavam o casal muito tristes e chocados, pois não esperavam que o namoro acabasse.

Apesar de os dois terem seguido suas vidas, aparentemente o ator de Lui Lorenzo em “Vai na Fé”, da TV Globo, continua muito abalado com o ocorrido, conforme denunciou uma postagem dele nas redes sociais nesta terça-feira, 24 de janeiro.



Nos stories de sue perfil oficial no Instagram, José Loreto compartilhou uma postagem completa do perfil @precisavaescrever, com destaque para a frase principal: “Neste mundo toro, quase ninguém acaba ficando com a pessoa que mais amou na vida, apesar de todos fingirem que sim”.



CONFIRA O TEXTO COMPLETO

“Já que não deu certo, é melhor que fique assim. A gente se afasta e cada um vai tocando a sua vida. A gente se afasta e depois de um tempo finge que superou, que não sente mais nada e até arrisca andar de mãos dadas com um novo amor. A gente se afasta e guarda tudo dentro do peito. Escondemos o sentimento dentro de um potinho e fazemos de conta que tudo aquilo não existe mais. E aí a gente vai levando até quando suportar”, iniciou o texto.



“Até quando um dos dois não mais aguentar. A gente vai. Com a lembrança do verdadeiro amor que escapou por entre os dedos. Com a certeza de que nunca mais sentiremos nada parecido. Sentindo o cheiro do perfume e lembrando o toque dos lábios. A gente vai porque o orgulho não nos permite voltar atrás. Porque já nos machucamos demais. A gente vai, mas a felicidade não. A gente vai. A gente foi. A saudade fica”, afirmou o autor.

“Fica na camisa rasgada e nas brincadeiras dentro do elevador. Fica nas lembranças daquela viagem e naquele fim de tarde. Fica no vazio do sofá e do coração. Fica aqui e fica aí também, mas a gente não precisa admitir. A saudade é grande, o orgulho é maior ainda. Está tudo bem. Neste mundo torto quase ninguém acaba ficando com o grande amor da vida mesmo, apesar de todos fingirem que sim”, declarou.