Apresentadora fala de boato que Eliana teria quebrado camarim após ter sido substituída por ela

A apresentadora Jackeline Petkovic, que fez grande sucesso no SBT, participou do podcast ‘Inteligência Ltda’, comandado por Rogério Villela, e contou sobre os boatos de que Eliana teria se revoltado e quebrado o camarim na emissora após ser substituída por ela no Bom Dia e Cia.



Durante a conversa, a famosa, que comandava o programa ‘Fantasia’, revelou que recebeu um convite para gravar alguns pilotos (programas testes), junto com a loira no programa infantil.

“A Eliana apresentava, e era para as duas apresentarem o Bom Dia. No dia, ela acabou não fazendo o piloto e acabei assumindo as falas e fazendo sozinha, e aconteceu uma coisa inédita, os pilotos foram para o ar”, revelou Jackeline Petkovic.

Nesse momento, Rogério Villela ficou curioso em saber se Eliana chegou a gravar algum programa com ela, e a resposta foi negativa: “Não, não sei o que aconteceu. Era para ela entrar, e acabou que não foi”, contou.

Momentos depois, o apresentador estava lendo alguns comentários dos internautas, e um deles foi sobre que a loira teria se revoltado por ser substituída no programa e chegou a quebrar o camarim no SBT.

“Existe esse boato, já ouvi”, contou Jacke. Por fim, não garantiu que esse boato é verdadeiro, mas também não negou que tenha ocorrido: “Talvez. A gente não sabe também, eu não vi. É história de bastidor”, encerrou a apresentadora.