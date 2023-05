Boninho dá recado importante para quem quer entrar no BBB24

O feriado está acabando e Boninho, um dos diretores do Big Brother Brasil ao lado de Rodrigo Dourado, deu um recado importante para quem quer entrar no reality show em 2024. As inscrições para o programa na Região Sul do Brasil vão reabrir na próxima terça-feira (2).

“Todo mundo vai ter chance! Em breve vamos reabrir na sua região! A gente avisa!!!”, escreveu o marido de Ana Furtado na legenda.

Vale lembrar que, assim que as inscrições foram abertas, a TV Globo recebeu um enorme número de inscrições, onde precisou, inclusive, encerrar temporariamente a ação para que fosse reabrindo aos poucos, região por região, como deverá ser feito a partir de amanhã.

“Restam poucas vagas para esse primeira etapa. Foram mais de 60 mil acessos em poucas horas. Três vezes mais que em 22. Vamos nessa!!”, escreveu o diretor do reality, junto a um vídeo publicado, antes de encerrar temporariamente a possibilidade do envio de novas inscrições.