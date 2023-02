Bruno Gaga não aguenta, aperta botão e pede para sair do BBB23: "Não estava mais suportando"

Em suma, o participante do reality conversou com Tadeu Schmidt no confessionário e explicou o motivo de sair da competição.

No vídeo, Bruno Gaga revelou que ficou perdido no jogo e não estava mais aguentando as criticas dos demais participantes.



Isso porque, nos últimos tempos, o artista vinha sendo atacado por “ser um personagem” e ressaltou que ele realmente é quem ele demonstrou.

“Eu cheguei radiante, muito feliz. Mas, depois com a pressão psicológica, com criticas, que já recebo lá fora, foi muito além, gera muito medo. Bate saudade, tristeza, não estava mais suportando“, confessou o famoso.



Após desistir do “BBB23“, os demais participantes do reality o questionaram sobre a sua decisão.