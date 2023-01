Carta psicografada de Isabella e estado deplorável: a verdade cruel sobre os Nardoni

O caso Isabella Nardoni, que comoveu o Brasil, em 2008 é sempre relembrado pelo público. A menina, de apenas 5 anos, na época, foi morta pelo pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, sendo jogada pelo sexto andar de um prédio, em 8 de março, e deixa marcas até hoje.



Anos após a morte da menina, uma carta psicografada atribuída a Isabella Nardoni, foi divulgada em um Portal. A mensagem da menina traz um conforto e acalento para a mãe, Ana Carolina Oliveira.

“Querida do meu coração puro, quero escrever-te agora mesmo com Sinceridade. Onde estiver nesta terra querida, quero ficar contigo de verdade”, inicia Isabella Nardoni. “Obrigado por tudo o que fizeste, por ter me dado o teu amor”, estava escrito.



A carta continua com um agradecimento da menina. “Prometo-te que estarei contigo compartilhando o maior fervor. Quando eu estou aqui no paraíso penso em você a cada dia. Sabe que os anjos da guarda, são a minha melhor companhia. Mas que isto vai resolver tudo, o dia em que voltarei”, diz.

“Sou somente um fruto do seu carinho porque foi Deus que me enviou. Agora que sabes o que eu declaro por isso, mãe que eu te amo e eternamente. Com os meus versos singelos, dizendo o seguinte: minha querida mamãe, eu te amarei para sempre!”, finaliza.