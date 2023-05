Cartas sexuais escritas por Princesa Diana são leiloadas a R$ 35 mil

Uma das figuras modernas mais marcantes da realeza nos últimos anos com certeza foi a Princesa Diana, que se casou com o atual Rei, Charles III, e viveu diversas polêmicas com a Família Real, até que morreu em um acidente de carro aos 36 anos de idade.

Por conta deste fato e de toda a sua glória entre a população britânica, os itens e adereços da ex-monarca são cobiçados em leilões, mas um dos mais recentes a serem leiloados são extremamente inusitados: as cartas que ela escreveu para Constantino II, o último rei da Grécia.



Os papeis, recheados de conotações sexuais e piadas de duplo sentido, foram colocadas à venda na casa de leilões Dominic Winter Auctioneers em 17 de maio por um lance de U$ 7 mil (R$ 35 mil), assinadas com as letras de Diana e cada uma com uma mensagem especial escrita para o último rei grego a existir.

No primeiro cartão, é possível ver o desenho de uma mulher recebendo sexo oral de um homem, enquanto aparece a pergunta: “Qual a definição de um homem perfeito?”. A resposta afirma: “Um anão com uma língua de 25 centímetros que consegue respirar pelas orelhas”.



O segundo cartão conta com um desenho de Adão no paraíso, enquanto a capa fala: “Adão veio primeiro”, e dentro dizendo “É o que os homens sempre fazem”. Aliás, o verbo “came” em inglês gera um possível sentido de que o homem teve orgasmo antes da mulher.

COLAR LEILOADO POR MILHÕES

A Princesa Diana deixou sua marca de autenticidade, carisma e bondade pelo Reino Unido. Pelo mundo! Após sua morte, muito anda se fala sobre a ex-esposa do, agora, Rei Charles III. Agora, algumas joias de Lady Di estão indo para leilão. Trata-se do famoso conjunto Lago dos Cisnes, que traz colar e brincos de pérolas com diamantes.