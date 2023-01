Casa de Vidro tem de Power Ranger Laranja a rolinho de Anitta

A Casa de Vidro iniciou os trabalhos do BBB23 e com ela, claro, o “tribunal da internet” já descobriu tudo sobre os participantes e fizeram comparações, levantaram torcida, e já deram apelidos para todos. Fazem parte do elenco de vidraceiros de 2023: Manoel Vicente, Giovanna Leão, Paula Freitas e Gabriel Tavares.

FORÇA LARANJA!

Manoel entrou com uma energia enorme dentro da casa, e com sua roupa monocromática laranja, a web já colocou vários apelidos: Power Ranger, Mitchel do “Modern Family”, e conquistou a internet com seu jeito. Psiquiatra, ele vem mostrando ter uma personalidade cheia de camadas, desde “Fazer o L” para apoiar Lula, até os gritos de “Força Laranja” que ele solta de vez em quando para pedir votos.

Ele também deixou um vídeo gravado para seus pacientes contando a novidade, e dizendo que passou todos eles para profissionais responsáveis, para manter o apoio enquanto estiver com a agenda conturbada por conta do BBB.



DO PARÁ PARA O BRASIL!

Paula Freitas, militante e biomédica, já teve seu passado resgatado, e encontraram vídeos e diversos tweets contra o ex-presidente Bolsonaro. Em um deles, ela defende Anitta e diz: “Anitta rainha, Bolsonaro nadinha”, e em outro, usa um filtro do tiktok para pedir a eliminação dele.



Agora, a moça tem um hobby preferido. Enquanto uns amam caminhadas, leitura, ouvir música, Paula ama falar sozinha pelos cantos. Imagina dentro da casa o quanto ela não teria espaço para isto?!. Ela ganhou a internet com seu jeitinho mais retraído, e aos poucos se soltando, rendendo o primeiro meme da edição:



AME OU ODEIE!

Por outro lado, a ruiva entrou cheia de energia, não ficou um minutinho sem falar, e já causou nas redes sociais aquele alvoroço. Comparações com Viih Tube, promessas de não ser planta, “jeitinho geminiano”, e tudo mais foram os ingredientes perfeitos para colocar o C em Caos, e dividir a internet em: Ame ou odeie.



Claro, é da internet stalkear, e alguns tweets polêmicos foram encontrados em sua timeline, entre 2016 e 2018, deixando tudo complicado para a garota de Campinas. Ela também é gamer e jogadora do famoso MOBA da Riot Games, o famigerado “League Of Legends”. Outro momento foi a comparação com Viih Tube, que rendeu até comentários da própria.



O AFFAIR DE ANITTA

Gabriel entrou conquistando alguns pela beleza. Modelo, de Ribeirão Preto, ele tem um passado com uma das maiores cantoras brasileiras, a poderosa Anitta, que repercutiu a entrada do rapaz na Casa de Vidro:



Também teve a vida revirada, e entrou em uma grande polêmica depois de internautas descobrirem que ele segue Jair Bolsonaro e seus filhos, deixando parte dos internautas decepcionados. Será que vai atrapalhar o modelo a entrar na casa?