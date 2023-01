No último sábado, 28 de janeiro, aconteceu mais um ensaio técnico de Carnaval no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Com um look todo rosa, Sabrina Sato brilhou pela Gaviões da Fiel.

Reprodução YouTube



A apresentadora arrasou na avenida e mostrou muito samba no pé. Além disso, Sabrina fez questão de posar para os fotógrafos.

Reprodução YouTube

Ana Paula Minerato também ensaiou pela escola e escolheu um look bem ousado, que deixou boa parte de seu corpão à mostra.