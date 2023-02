Cristian, Fred e Ricardo estão no Paredão

Mais um Paredão foi formado no BBB23, da TV Globo. Desta vez, Cristian, Fred e Ricardovão disputar a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Ricardo foi indicado pelo Líder, Cristian foi o mais votado pela casa e Fred foi indicado por consequência da Prova do Líder.

BRONCA DO TADEU SCHMIDT

Um dos pontos conversados no primeiro contato de Tadeu Schmidt com o público foi sobre o “tapa de Larissa em Fred” e o apresentador pediu para que eles “se controlassem” no “after dos crias” e que faltava pouco para as coisas ultrapassarem os limites.



“Direto ao assunto sem rodeios: precisamos falar sobre o ‘after dos cria’. A farra é ótima, que bom que é dar uma festa para os inimigos do fim, mas essas brincadeiras com muito contato, sobretudo depois de uma festa quando todo mundo está muito animado tem tudo para dar errado”, começou.

Tadeu Schmidt ainda deixou claro que a coisa está ultrapassando o limite do aceitável e isso pode resultar em expulsão em breve, caso as atitudes não sejam mudadas.



“É correria, perseguição, voa comida, passa comida na cara, espuma de barbear, hidratante, muita mão passando para cima e para baixo, uma reação de quem não gostou da brincadeira. Está faltando ‘isso aqui’ (fazendo o gesto com as mãos) para acertar o outro de um jeito que seja considerada agressão”, disse.

“E vocês sabem o que significa uma agressão física no BBB. Está tudo no limite, mas muito perto de passar desse limite. Tenham cuidado e vamos parar com essa brincadeira de mãos”, finalizou.