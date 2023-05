Crossfiteiro desconversa ao ser questionado sobre Juliette Freire

Há pelo menos um mês existem boatos de que Juliette Freire estaria encantada por Kaique Cerveny. Os dois chegaram, inclusive, a curtir o aniversário de Ana Clara juntinhos. Eles também passearam de barco, em outra ocasião.

Pois bem, a novidade é que, ao ser questionado sobre a cantora e ex-BBB por uma repórter, o crossfiteiro desconversou. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais, neste fim de semana.

Kaique estava sendo entrevistado durante a competição Crossfit Copa Sur 2023 e foi questionado sobre a campeã do BBB 21. “E a Juliette?”, perguntou a jornalista. “Vamos falar de crossfit” respondeu ele, com um sorriso envergonhado.

QUEM É KAIQUE?

O crossfiteiro tem 24 anos, mora em Brasília e tem duas irmãs. Nas redes sociais, Kaique compartilha sua rotina de treinos e dieta para seus mais de 100 mil seguidores no Instagram.

SOFRENDO POR AMOR?

Dias atrás, ao participar de um podcast, ela chego a dizer que estava sofrendo por amor.

“Me apaixono, amo, mas não sou muito romântica. Nunca tinha sofrido por amor até recentemente. Doeu, falei ‘como dói, e dói muito’. Eu não sabia que doía tanto. É uma dor física. Está passando”.

Os fãs logo associaram o fato ao atleta. Será?

ROMANCES DE JULIETTE

Antes do suposto envolvimento da cantora com Kaique, Juliette estaria conhecendo Lucas Silva, irmão do cantor Silva, mas o relacionamento teria chegado ao fim em dezembro do ano passado. Ela também já viveu um affair com Daniel Trovejani, sócio e ex-namorado de Anitta, e, após a saída do “BBB”, confirmou que trocou beijos com Rodolffo, seu amigo de confinamento.