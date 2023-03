DanÃ§a dos Famosos: conheÃ§a os primeiros participantes da temporada 2023

É fã do “Dança dos Famosos”? Então segura essa novidade! A apresentadora Ana Maria Braga, do “Mais Você”, da Globo, revelou nesta quinta-feira, 9 de março, os primeiros participantes da temporada 2023.



A estreia do reality acontece no “Domingão com Huck”, no próximo domingo, 12 de março, com direito a coreografia conjunta dos 16 participantes.



“Há muitos anos essa bola quica e eu nunca consegui fazer. Esse ano já entrei com uma energia, um desejo de me desafiar em alguma coisa e pensei no meu coração ‘vou voltar a dançar’ , nesse ínterim surgiu o convite e eu aceitei”, contou a atriz Heloísa Périssé, a primeira competidora revelada, ao vivo no programa.

O segundo nome é Guito, o Tibério do remake de “Pantanal”, que não pôde estar no programa, mas gravou um vídeo para Namaria. “Aguardo a torcida de todos vocês, vou aprender a ciência do ‘rebolation'”, brincou o ator.

Em tempo, a apresentadora recordou a vez que participou do reality, em 2010. Sincerona, ela disse que os treinamentos para as apresentações eram bem exaustivos. E por fim, HeloÍsa se mostrou bastante animada para o desafio: “Estou em um momento de romper limites, o que vale mesmo é aproveitar a vida e ser feliz”.