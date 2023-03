De sexo oral Ã  ataque aos professores: PolÃªmicas de MC Pipokinha

Quem acessa as redes sociais com alguma frequência, principalmente o Twitter, tem se deparado com um nome em ascensão: MC Pipokinha. A funkeira vem ganhando fãs e haters conforme suas performances ultra explícitas são divulgadas. Nesta última semana, Pipokinha se envolveu em uma polêmica por conta de praticar sexo oral no palco e acabar chorando falando que aquilo não a definia, que é apenas a sua arte.

Porém, não é a primeira vez que o seu nome entra nos Trending Topics por conta de algo polêmico. Relembra abaixo algumas vezes que Pipokinha dividiu a internet.



NUA NA PLATEIA

Pipokinha acabou indo até a plateia e foi assediada gravemente com a sua roupa sendo arrancada em meio a um show. A MC acabou deixando seus fãs, os Pipokets, preocupados por sofrer algo tão grave em público e ter que lutar contra uma multidão para ter seu corpo e espaço respeitado.