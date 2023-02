Dedé Santana passa por procedimento no rosto, tem mudança radical e foto prova que ele rejuvenesceu

E tem famoso de cara nova e arrasando no visual por aí! Estamos falando do eterno humorista de ‘Os Trapalhões’, o Dedé Santana, que passou por um procedimento no rosto, teve uma mudança radical e foto prova que ele rejuvenesceu 30 anos.



Os procedimentos estéticos faciais estão mais comuns no meio dos famosos. E o amigo de Didi, Dedé Santana, chocou o Brasil ao surgir com sua nova aparência, em um antes e depois publicado pelo perfil ‘Espelho, Espelho Meu’, espaço especializado em estética, onde é possível ver o antes e depois de diversos artistas.

Na legenda da publicação, eles dispararam: “86 anos com carinha de …… (complete a frase nos comentários)” dando gancho para os seguidores opinarem sobre o novo visual do famoso. E seguiu: “Ontem tivemos a honra de receber esse trapalhão @dedesantanaoficial em nossa clínica! Iniciamos a harmonização facial dele com preenchimento de mandíbula, bigode chinês, mento, olheiras, malar, lábios, marionete, entre outros procedimentos como design de sobrancelha”, disse.



Inclusive, vale falar que o procedimento foi muito elogiado pelos fãs o artista, que chegaram a afirmar que ele rejuvenesceu 30 anos. Confira o antes e depois do famoso que tem uma baita mansão e uma absurda conta bancária.