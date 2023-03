Domitila, Fred e Gabriel estão no Paredão

O décimo Paredão do BBB23 está formado. Na noite deste domingo, 19 de março, os participantes se reuniram na sala da casa para montar outra berlinda do reality show. Domitila, Fred e Gabriel estão de frente para a votação do público. Anjo da semana, Gabriel deu a imunidade a Sarah; Bruna Griphao indicou Domitila para mais uma berlinda – a quinta da ativista social; Fred e Gabriel Santana foram os dois mais votados pela casa; e Amanda cumpriu o que pretendia fazer, indicando Marvvila à berlinda, mas a sister escapou na Prova Bate-Volta.



Ao dar seu Poder do Anjo, Gabriel falou de sua relação com a psicóloga, lembrou que os dois estão juntos desde o começo do jogo e mantêm uma amizade fiel: “Quando a gente está fragilizado, um ajuda o outro, a gente briga um com o outro, mas como uma relação verdadeira, tem seus desentendimentos. Não tem como ser outra pessoa que não a Sarinha”.

“Eu não quero que isso pareça perseguição. Eu sei o quanto isso pode ser um tiro no meu próprio pé. A gente fica tentando entender seus discursos, mas no final a única certeza que a gente tem é nosso coração. Eu não tenho como indicar outra pessoa. A minha indicação hoje é a Domitila!”



VOTAÇÃO

Ricardo votou em Fred, mas seu voto não teve valor, por causa do veto de Dania;

Domitila votou em Fred;

Cezar Black votou em Fred;

Marvvila votou em Cezar Black;

Sarah votou em Fred;

Gabriel votou em Fred;

Fred votou em Gabriel Santana;

Amanda votou em Gabriel Santana;

Aline votou em Gabriel Santana;

Dona de um poder de indicação pela Prova do Líder, Amanda mandou Marvvila à berlinda, mas a cantora escapou da berlinda na Prova Bate-Volta. É a terceira vez seguida que ela vence a disputa.

REPESCAGEM

Confirmando as especulações, uma repescagem vai acontecer no programa. Depois da eliminação de Mc Guimê e Cara de Sapato, outros dois participantes voltam para o jogo e concorrem ao prêmio. Tadeu Schmidt explicou como tudo vai acontecer.