Em bate papo com internautas, Fernanda Paes Leme fala sobre solidão: 'Na gestação'

Nas suas redes sociais, Fernanda Paes Leme compartilhou uma reflexão sobre os desafios que tem enfrentado durante a sua primeira experiência de gestação. Respondendo a um seguidor, a atriz abriu o seu coração ao discutir sobre a solidão que por vezes tem sentido.

"Mas, no início da gravidez, depois dos 3 meses, que dividi com todos, não me senti sozinha não. Fui bem acolhida pelos meus e também por muitos amigos. Tanta gente ficou feliz por mim que eu não cabia em mim! Tive uma enxurrada de amor", iniciou.

A apresentadora ainda completou: "Depois que o tempo foi passando, a euforia passou e o baile seguiu. Comecei a trabalhar bastante, me distrair. Mas eu senti mais solidão quando vim para o Rio [de Janeiro], mesmo Independentemente de estar longe, acho que a vida vai mostrando quem vai e quem fica".